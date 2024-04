Steve Luchin morto a 5 anni a Giacciano con Baruchella. "Un angelo che se ne va in cielo"

Rovigo, 17 novembre 2020 - "Quando un bambino così piccolo muore non ci sono tante parole da dire, si resta ammutoliti dal dolore, pietrificati – dice Giovanni Rossi, sindaco di Badia Polesine, sconvolto dal tragico incidente a Giacciano con Baruchella in cui ha perso la vita Steve Luchin, 5 anni –. Conosco solo marginalmente i genitori, non sapevo che si erano trasferiti a Giacciano con Baruchella. Quello che è successo distrugge e addolora ognuno di noi, non voglio pensare a quello che stanno provando i familiari in questo triste momento. E’ un dramma immane che distrugge, la vita è la cosa più importante che c’è, davanti a quello che è successo ogni cosa passa in secondo piano. Esprimo ai familiari la mia personale vicinanza e a nome di tutta la cittadinanza. Un altro incidente della strada che ci deve comunque fare riflettere su quanto bisogna essere prudenti in ogni situazione ed in ogni momento quando si guida".

AGGIORNAMENTO Incidente Giacciano con Baruchella: si aggrava la mamma di Steve Luchin

Il tragico incidente è successo in via Scavazza nel Comune di Giacciano con Baruchella, dove la famiglia da poco risiedeva. Il sindaco è Natale Pigaiani che così commenta: "Abbiamo appreso di questa tragedia incredibile, siamo molto dispiaciuti, non possiamo che esprimere le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia in questo terribile momento che sta vivendo. I genitori si erano trasferiti da poco nel nostro Comune, prima abitavano a Badia Polesine, dove erano maggiormente conosciuti. L’incidente è avvenuto su un tratto di strada molto trafficato. Si pensi che diversi anni fa si è registrato, purtroppo, un altro brutto incidente mortale, e, scherzo del destino, sempre nello stesso punto. Una tragica fatalità".

Il piccolo Steve, 5 anni, lascia la madre Barbara Smith, con la quale viaggiava a bordo della Chevrolet Matiz. L’auto attorno alle 13 di ieri si è scontrata violentemente con un’altra vettura nelle vicinanze del centro commerciale ‘Il Faro’. La donna, 46 anni, è ricoverata in gravi condizioni a seguito dell’incidente. Straziati dal dolore il papà Marzio Luchin, le sorelle Gaia e Giorgia. Il piccolo è nipote di Claudio Vallarini, fratello di Luisa la nonna di Steve. Vallarini, noto ambientalista di Badia, con il nodo in gola dal dispiacere e la voce tremante per l’angoscia, dice: "Steve è angelo che se ne va in cielo, lo vedevo poco ultimamente era da qualche mese, soprattutto da quando con la famiglia si era trasferito fuori. Un bambino allegro, vivace e simpatico, come lo sono tutti quelli così piccoli, quanto è accaduto ci lascia nel dolore più grande, non riesco a capacitarmi come possa essere successo tutto questo, il dolore adesso è troppo forte".