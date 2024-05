Fleximan, spunta un terzo uomo nel video del raid: cosa sappiamo sui complici di Mantoan

Rovigo, 21 maggio 2024 – Spunta un terzo uomo nell’indagine su Fleximan. In uno dei video in mano agli inquirenti sarebbe stato ripresa una terza persona, ancora da identificare, a bordo dell’auto intercettata nel Polesine. Forse un complice di Fleximan che potrebbe aver partecipato all’abbattimento degli autovelox tra Rosolina e Rovigo.

Al momento, per le azioni di Fleximan in Polesine è indagato il padovano Enrico Mantoan, 42 anni, indicato dalla Procura di essere l'autore di 5 degli 8 danneggiamenti agli autovelox nell'ultimo anno.

I fotogrammi, come riporta il Corriere del Veneto, mostrano un'auto nera che si ferma a poca distanza dall'autovelox situato lungo la Romea, all'altezza di Rosolina. A bordo ci sono tre persone: due scendono velocemente dal mezzo e iniziano a segare il palo del dispositivo.

Il tutto dura non più di un minuto. Nel frattempo il terzo complice, con il motore acceso, attende i compagni che, una volta saliti a bordo, sfrecciano nel buio della notte per evitare di essere visti da altri mezzi.

Ex segretario di Forza Nuova, il 42enne Enrico Mantoan è convinto, come riportato in vari post sui social, dell'inutilità dei rilevatori di velocità, secondo gli investigatori avrebbe agito in concorso con almeno altre tre altre persone.