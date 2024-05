Chi è Fleximan: l’operaio accusato di avere tagliato cinque autovelox a Rovigo

Rovigo, 18 maggio 2024 – Si chiama Enrico Mantoan, 42 anni, il presunto Fleximan indagato dalla Procura di Rovigo. Una svolta nelle ricerche della persona che dallo scorso anno si reso protagonista del taglio di più autovelox nella provincia di Rovigo. In virtù di questi fatti, la Procura di Rovigo ha proceduto, in fase preliminare, nei confronti di Enrico Mantoan, 42anni, imputato di danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.

Enrico Mantoan sospettato di essere Fleximan

Chi è il presunto Fleximan

Enrico Mantoan, operaio manutentore di un'azienda del gas, ex vigile del fuoco, era stato anche il segretario provinciale di Forza Nuova. Mantoan fino a poco tempo fa abitava a Este (Padova), ma poi aveva cancellato la residenza, trasferendosi in Polesine dove ha trovato alloggio in un B&B di Ariano Polesine (Rovigo).

Le indagini

Nel dettaglio il 42enne è sospettato per il taglio di diversi autovelox nei territori comunali di Corbola (Ro) il 24 dicembre 2023, Taglio di Po (Ro) il 24 dicembre 2023, Rosolina (Ro) il 03 gennaio di quest’anno, a Bosaro (Ro) in due occasioni il 19 maggio 2023 e 19 luglio 2023. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Adria, Nor, che hanno eseguito accertamenti sui luoghi e varchi, nonché altre investigazioni di natura tecnica, riscontri su tabulati e celle, video, perquisizione e sequestri dove abitava l’uomo, oltre le acquisizioni denunce querele e altra attività. Al termine delle indagini la Procura della Repubblica di Rovigo ha autorizzato il sequestro di quanto ritrovato in possesso di Enrico Mantoan.