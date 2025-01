Incendio ad Ariano Polesine: ingenti danni ad azienda ittica

Ariano Polesine, 25 gennaio 2025 – Intorno alle 15 di venerdì 24 gennaio, un incendio ha cominciato a divampare in un’azienda di Ariano Polesine (Rovigo): tanta paura per i dipendenti, che sono fortunatamente riusciti a mettersi in salvo. Ingenti i danni strutturali alla ditta che lavora e confeziona prodotti ittici. Nella mattinata odierna proseguono le attività di spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco. All’arrivo delle squadre, l’incendio aveva già interessato gran parte del capannone, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Vasta la superficie coinvolta dall’incendio

I vigili del fuoco accorsi da Adria, Rovigo, Castelmassa, Codigoro, Ferrara, Piove di Sacco, Venezia e Verona con quattro autopompe, sette autobotti, due autoscale, due carri schiuma per un totale di 35 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. L’intera azienda di oltre 10000 mq. è stata subito evacuata. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Le squadre sono riuscite a salvare la parte amministrativa e uno dei magazzini dei prodotti finiti. Tutta la parte produttiva per una superficie di circa 7000 mq. è stata coinvolta dal rogo. Coinvolto dalle violente fiamme anche un altro magazzino, la cui parete perimetrale durante le operazioni di spegnimento è crollata verso l’esterno, finendo contro dei serbatoi di azoto, anidride carbonica e il deposito dell’olio utilizzato per le lavorazioni. L’incendio è stato ora del tutto circoscritto, anche se sono ancora presenti dei focolai all’interno del corpo centrale del capannone, che potranno essere spenti con la rimozione delle macerie. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.