Incidente a Stienta: auto nel canale d’irrigazione. Due feriti

Rovigo, 20 gennaio 2025 – A Stienta (Rovigo), si è sfiorata una tragedia nella notte scorsa, alle 22.50. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente lungo la via Maffei per un’auto finita nel canale d’irrigazione dopo la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, rimasto leggermente ferito insieme ad un’altra persona.

I vigili del fuoco accorsi da Castelmassa e Rovigo anche con l’autogrù hanno provveduto al recupero dei due malcapitati, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Successivamente si è provveduto al recupero dell’auto, che è stata portata via da un carro attrezzi. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate mezz’ora dopo la mezzanotte di oggi.