Tragedia a Vignola, auto si schianta: morti due giovani di 18 e 24 anni

Vignola (Modena), 19 gennaio 2025 – L’auto è uscita di strada andandosi a schiantare contro la recinzione di una casa per poi ribaltarsi più volte sul lato opposto. È tragico il bilancio dell’incidente accaduto a Vignola, in via per Sassuolo. A perdere la vita sono stati due ragazzi di 18 e 24 anni. Si tratta rispettivamente di Idris Kreshpaj, nato a Pavullo nel 2006 e residente a Marano, e di Rida Sidrine, classe 2000, di origine marocchina e residente sempre a Marano.

Feriti gli altri tre che erano a bordo della macchina: uno è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna con l’elisoccorso in condizioni gravissime, M.M. le iniziali del suo nome. Gli altri due invece, portati al nosocomio di Baggiovara, sembrano fuori pericolo anche se hanno riportato diverse feriti e contusioni: un 17enne, F.K., nato a Pavullo e residente a Marano, e A.X., 23 anni.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 21 nel segmento di via per Sassuolo a indicativamente tra il centro Maxifrutta, il mercato ortofrutticolo, e il produttore di Macchine alimentari il Gruppo Fabbri, all’altezza del numero civico 1415.

Per quanto al momento è possibile ricostruire, non ci sarebbero altre auto coinvolte. L’auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi avrebbe fatto tutto da sola: chi era alla guida ha perso il controllo del mezzo.

In quel punto la strada è un rettilineo, non ci sono curve.

Per motivi in corso di accertamento – al vaglio in particolare la velocità – la vettura è uscita di strada e ha terminato la propria corsa contro la recinzione dell’abitazione sulla destra. L’auto a quel punto ha subìto il contraccolpo violento ribaltandosi sulla sinistra. Sul posto sono giunte ambulanze e l’automedica del 118, oltre che i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno provato a rianimare i due giovani, ma non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Fortunatamente non giungevano altri mezzi sulla carreggiata in quel momento.

La sindaca Emilia Muratori è corda sul posto: “È stato un incidente terribile: l’auto dopo essere uscita di strada è andata a sbattere contro la recinzione in muratura della casa ribaltandosi più volte. Esprimiamo come Comune profondo cordoglio per queste giovani vite spezzate e vicinanza alle loro famiglie travolte dalla tragedia”.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da quanto risulta, l’auto procedeva a velocità elevata.

r.m.