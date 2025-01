Muore travolta da un’auto, caccia al pirata della strada

Tragedia ieri sera, verso le 18, a Concordia dove una donna di 81 anni, Bruna Vaccari, è morta travolta da un’auto pirata.

E’ successo in via per Novi; il corpo della donna è stato trovato a poca distanza da casa.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Mirandola per fare luce nella zona e consentire il recupero della salma in sicurezza.

Pare che la donna, il cui cadavere era a terra, sbalzato vicino alla cancellata dell’abitazione di fronte, avesse ferite compatibili con un investimento.

Subito è scattata la caccia al o alla conducente del mezzo che, proveniente da Novi, si è dileguato nel buio.

Sicuramente le prime risposte arriveranno dall’analisi delle telecamere.

Si cercano anche eventuali testimoni dell’incidente.

La vittima sarebbe stata centrata in pieno mentre attraversava per andare a casa di conoscenti, dall’altra parte della strada. La salma è stata recuperata dalle onoranze Gavioli.

Sul posto, teatro dell’incidente, sono intervenuti anche ambulanza e automedica ma per la donna non c’era più nulla da fare.

E’ morta per le gravi ferite nell’impatto.

Indagano i carabinieri.

Flavio Viani e Valentina Reggiani