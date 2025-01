Schianto in bici, grave un 15enne

Sono ancora critiche le condizioni di un ragazzino di 15 anni, A.L. le iniziali, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto mercoledì sera a Sassuolo. Lo studente stava attraversando la strada via Circonvallazione nord-est, nei pressi dell’Esselunga in sella alla propria bicicletta quando è stato travolto in pieno da un’auto, una Polo condotta da un ragazzo di 26 anni. Lo schianto, violentissimo, si è verificato intorno alle 19 di mercoledì. La dinamica dell’investimento è ora al vaglio degli agenti della polizia locale: ancora non è dato sapere se la giovane alla guida non si fosse reso conto della presenza del ciclista sulla strada. Quel che è certo è che l’urto è stato violento e che dopo lo scontro il ragazzino è stato sbalzato a terra a diversi metri di distanza, dopo aver sbattuto contro la carrozzeria del mezzo alla cui guida era il 26enne.

Il minore stava pedalando in direzione del centro storico, forse diretto a casa. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Gli operatori hanno stabilizzato sul posto il ragazzino per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale in codice di massima gravità. Il 15enne risulta ancora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata a Baggiovara. Il conducente, a seguito del violento urto, si è subito fermato e ha prestato immediatamente soccorso al minore, allertando anche il 118.

Le pattuglie della polizia locale hanno interdetto il traffico per qualche tempo al fine di effettuare i dovuti rilievi sulla sede stradale. Ora la dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti che dovranno quindi ricostruire quanto accaduto alle 19 sulla Circonvallazione nord-est. Il giovane automobilista è rimasto illeso nello scontro ma, all’arrivo dei sanitari, è stato trovato sotto choc per l’accaduto. Non è possibile escludere a priori che possa aver ‘giocato’ un ruolo, nella dinamica, la prossimità di una curva e anche la scarsa visibilità che si è verificata quell’ora in quello specifico tratto. Non è chiaro neppure a che altezza abbia attraversato lo studente: tutti accertamenti ora sono in corso, mentre il ragazzo minorenne è ancora sotto controllo in condizioni critiche.

v.r.