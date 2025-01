Ragazzi morti a Vignola: erano amici inseparabili

Modena, 20 gennaio 2025 – Abitavano entrambi a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, i due ragazzi morti ieri notte in un tragico incidente stradale in cui è rimasto ferito gravemente anche un terzo amico che era sulla stessa auto. Idris Kreshpaj aveva appena 18 anni: era nato a Pavullo e viveva con la famiglia a Marano. Nello stesso palazzo abitava anche Rida Sidrine, 24 anni, di origine marocchina, ma residente nel comune collinare del Modenese. I due ragazzi erano dunque vicini di casa e amici da sempre.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 sulla via per Sassuolo, nel territorio di Vignola: il ragazzo più grave, un ventenne, è in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. I medici hanno fatto di tutto per stabilizzare le sue condizioni, ma la prognosi resta strettamente riservata. Feriti anche gli ultimi due giovanissimi (17 e 23 anni) in auto: hanno riportato diverse fratture e contusioni. Dopo alcune ore al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara, sono stati dimessi con una prognosi di 40 giorni ciascuno.

Il Comune di Marano esprime cordoglio per la tragedia della strada: “Il nostro pensiero - scrive l'amministrazione comunale di Marano postando un fiocco nero a lutto - va ai parenti, agli amici e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia che ha strappato giovani vite. In questo momento di grande sofferenza e dolore, siamo vicini alle famiglie a cui mandiamo le più sentite condoglianze”.