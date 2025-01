Incidente mortale a Carpi nella notte: muore un giovane di 20 anni

Carpi (Modena), 9 gennaio 2025 – Un giovane di 20 anni ha perso la vita stanotte a Carpi, a seguito di un incidente stradale che si è verificato, intorno a mezzanotte, all’intersezione tra via Medaglia d’Oro e via Manzoni. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda, sulla quale viaggiava il ragazzo R.R. del 2004, e una Kia.

Immediati i soccorsi del 118, e il giovane è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara ma per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. La Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine ha lavorato per tutta la notte per effettuare i rilievi necessari. La dinamica è ancora in corso di accertamento.