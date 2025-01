Paura a Forlì, incendio in una casa in via Cervese

Forlì, 19 gennaio 2025 – Tanta paura, ma per fortuna non ci sono state persone coinvolte, per un incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di domenica in un'abitazione che si trova in via Cervese.

L'intervento dei vigili del fuoco è delle 18. Vigili del fuoco che si sono messi al lavoro con due squadre della sede centrale del Comando di Forlì e una del distaccamento di Cervia.

Le fiamme hanno coinvolto, oltre ad alcuni locali dell'edificio, anche un'automobile che si trovava nell'area.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per arginare le fiamme evitando che si propagassero alle restanti stanze della struttura. Come detto, non ci sono state persone coinvolte. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.