Incendio in casa nel Reggiano: coppia anziana all’ospedale

Reggio Emilia, 24 gennaio 2025 – Paura all’alba di oggi a Pieve Modolena per un incendio avvenuto in un’abitazione. Una coppia di anziani è finita all’ospedale, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita e presto verranno dimessi.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 6 in via Giuseppe Cesare Abba, al civico 5, nell’appartamento al primo piano di una villetta bifamiliare. Un uomo e una donna di 85 e 89 anni sono state portate in salvo fuori casa dalla figlia e dal genero che abitano al piano di sotto, svegliati dai rumori e dall’odore di bruciato.

Subito è stato dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto due ambulanze. I due anziani sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti a causa delle esalazioni di monossido respirate. Ma stanno bene.

È durato diverse ore l’intervento dei vigili del fuoco intervenuti con tre squadre che hanno spento il rogo. Ancora da capire le cause che hanno scatenato l’incendio. Tra le ipotesi si pensa ad un cortocircuito. Ingenti i danni dell’appartamento che è stato dichiarato inagibile. Il piano di sotto invece non ha riportato problemi, se non un allagamento dovuto alle operazioni di spegnimento.