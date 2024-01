Fleximan colpisce ancora in Veneto. Autovelox divelto in Cadore: sulla strada dove Angelika travolse (e uccise) una famiglia in vacanza Il colpo questa notte a Santo Stefano, nel Bellunese. É il 16esimo velox abbattuto. Ma c’è una novità: per la prima volta non è stato usato il flessibile. Potrebbe esser un emulo?