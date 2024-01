Fleximan, murales nel centro di Padova: la giustiziera di Kill Bill in omaggio al “tagliatore” di autovelox

Padova, 24 gennaio 2024 – Fleximan come Uma Thurman. L’immagine dell’attrice nel ruolo di Black Mamba, nell’iconica tuta gialla della giustiziera del film “Kill Bill”, è la protagonista del murales realizzato nel centro di Padova dedicato a Fleximan, l’autore (o il gruppo) responsabile dell’abbattimento di decine di rilevatori di velocità sulle strade del Veneto con l’uso di un flessibile. Azioni da “giustiziere” rappresentate da Uma Thurman ritratta sul muro con la katana nella mano destra e un palo di un autovelox tagliato nella sinistra.

Fleximan come Uma Thurman nel murales realizzato a Padova

Il murales dedicato a Fleximan

Il murales dedicato a Fleximan è stato realizzato nel centro storico di Padova nelle stesse ore in cui è stato abbattuto l'ennesimo autovelox in provincia di Padova. L'opera porta la firma dell'artista Evyrein e raffigura Beatrix Kiddo, detta Black Mamba, il personaggio interpretato da Uma Thurman nel film "Kill Bill" che si vendica per l'ingiustizia subita il giorno del suo matrimonio. Due notti fa è stato tagliato con il flessibile, stavolta lasciando la “firma” con un foglio di carta attaccato con lo scotch con la scritta a pennarello "Fleximan sta arrivando", l’autovelox in provincia di Padova, lungo la strada provinciale 46 del Piovego, all'altezza di Villa del Conte,