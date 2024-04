Scontro tra due auto nel Vicentino: una donna morta, illesi due bambini piccoli

Vicenza, 23 aprile 2024 – Incidente mortale nel Vicentino: a perdere la vita una donna di 39 anni. È il tragico bilancio dell’ultimo incidente accaduto oggi a Monticello Conte Otto, dove due auto – una Lancia Y, sulla quale la vittima viaggiava come passeggera, e una Opel Insigna – sono entrate in collisione.

Dopo gli incidenti a catena avvenuti ieri sull’Autobrennero – dove è morto anche un autista – oggi altro sangue sulle strade del Veneto. Ferito il conducente della Lancia, illesi due bambini piccoli che viaggiavano con la mamma sull’altra vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza e il personale sanitario del Suem. La donna è morta sul posto: il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La 39enne era a bordo come passeggera della Lancia Y, una delle due auto coinvolte nello scontro. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato preso in cura dai sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito in ospedale a Vicenza. Illesi invece l’automobilista dell'altra vettura e i due bambini piccoli che viaggiavano con lei sull'Opel Insigna.