Autobrennero, due incidenti nello stresso tratto. Camionista muore in un tamponamento

Verona, 22 aprile 2024 – È morto un camionista nel tamponamento tra due un tir e un furgone avvenuto questa mattina sull’Autobrennero. Solo poche ore prima, nello steso tratto si era ribaltato il rimorchio di un tir.

I due incidenti sono accaduti sull’A22, nel tratto veronese tra Nogarole Rocca e Mantova Nord. Il primo alle 6.20 di questa mattina, il secondo – il tamponamento tra mezzi pesanti – alle 10. Lunghe code allo svincolo con l’A4: ecco cosa è successo.

Incidente mortale

L'incidente mortale si è verificato intorno alle 10 sull’A22 nel tratto tra Nogarole Rocca e Mantova Nord, sulla carreggiata in direzione Modena. Due mezzi sono entrati in collisione sulla carreggiata sud con un tamponamento, ad avere la peggio è stato l’autista del camion. Chiuso il casello in entrata di Nogarole, in provincia di Verona.

Il tratto tra Nogarole Rocca e Mantova Nord dove sono accaduti gli incidenti

Furgone ribaltato

Altri disagi al traffico si sono verificati oggi sull'autostrada del Brennero per il ribaltamento di un rimorchio. Dalle 6.20 alle 8.22 di stamattina, la carreggiata sud è stata interrotta per consentire ai mezzi di soccorso di spostare il rimorchio che si era ribaltato.

Successivamente è stata riaperta una corsia per far defluire il traffico dei pendolari, prima di una successiva chiusura alle 9.40 per portare via il rimorchio. L'incidente ha causato almeno 8 chilometri di coda dall'imbocco della A4.