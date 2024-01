Nuovo autovelox abbattuto nel Padovano, spunta un volantino: “Fleximan sta arrivando”

Padova, 23 gennaio 2024 – È stato tranciato di netto il palo che sorregge l’autovelox della strada provinciale Brentana, nel Padovano. Ma c’è di più: un colpo di scena. Per la prima volta da quando sono iniziati gli abbattimenti seriali dei velox, Fleximan ha lasciato sul posto un volantino di rivendicazione con la scritta: “Fleximan sta arrivando”. È il tredicesimo caso dopo l’abbattimento di Carceri, avvenuto pochi giorni fa sempre nel Padovano, ma a una sessantina di chilometri di distanza. Ecco dove ha colpito finora Fleximan e cosa rischiano i suoi follower, secondo la giustizia.

Il volantino di Fleximan sul palo dell'autovelox tranciato a Villa del Conte, nel Padovano

Il colpo oggi a Villa del Conte

L’ultimo episodio è stato scoperto oggi nella cittadina padovana di Villa del Conte , lungo la strada provinciale 46 che in quel tratto diventa via Piovego. Si tratta di uno dei due impianti installati nel 2021 dal comando di polizia della Federazione dei comuni del Camposampierese.

Ma, questa volta, l’idolo dei social ha voluto ‘omaggiare’ i tantissimi follower che seguono le sue imprese sul web. E così il fantomatico ‘Robin Hood’ dei multati ha lasciato il segno: un volantino che potrebbe tradirlo agli occhi attenti degli investigatori che stanno cercando di incastrarlo.

“Fleximan sta arrivando”

“Fleximan sta arrivando”, si legge sul volantino affisso sul palo dall’anonima mano degli atti vandalici messi a segno negli ultimi mesi. Una sola frase, scritta a lettere cubitali e appesa alla base del palo tranciato col flessibile. Tutto era partito da Rovigo, dove sono stati abbattuti diversi dispositivi anti-velocità, e poi il raggio di azione di Fleximan si è allargato a Padova e Treviso, ma anche in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.

La sindaca: “Fatti che fanno riflettere”

“Ho appreso questa mattina all'alba la notizia dell'abbattimento di uno dei due autovelox nella Sp 46 di via Piovego a Villa del Conte. Condanno l'atto di vandalismo e ovviamente non condivido questa giustizia fai da te, ma tali fatti ci devono far riflettere seriamente”, commenta la prima cittadina di Villa del Conte, Antonella Argenti, che ha pubblicato sui social anche le ‘tracce’ fotografiche lasciate sul posto da Fleximan.

“I due autovelox ubicati sulla strada provinciale Brentana – racconta la sindaca – sono stati installati nel 2021 dal comando di polizia della Federazione dei Comuni del Camposampierese e non sono gestiti dal comune di Villa del Conte. L'installazione ha fatto seguito ad un indirizzo di giunta di Federazione, composta dai dieci sindaci, con la quale si iniziava un percorso di sicurezza che avrebbe dovuto ricoprire tutto il territorio di federazione. Ad oggi tale percorso è ancora in itinere”.