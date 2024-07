Sbalzato dal kayak, sbatte la testa contro la chiusa del fiume: 70enne morto a Padova

Padova, 1 luglio 2024 – Perde il controllo del kayak e si schianta contro una chiusa del fiume. È morto così un 70enne di origine polacca: sbalzato dalla forza dell’urto, l’uomo è finito in acqua battendo la testa contro una paratoia. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio lungo il fiume Piovego a Noventa di Piave, alle porte di Padova.

Cosa è successo: la ricostruzione

Il 70enne stava facendo un'escursione in kayak con alcuni connazionali. Secondo la ricostruzione dei compagni di voga, che hanno assistito all'incidente, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'imbarcazione nelle vicinanze di una chiusa del fiume ed è finito in acqua battendo la testa contro una paratoia.

Ripescato dai compagni di vogha

La violenza dell'urto sarebbe stata la causa della morte. Il 70enne si è inabissato nell’acqua ed è stato inutilmente ripescato dai compagni. Portato a riva, per lui non c'è stato più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere. Accertamenti sono in corso da parte del Nucleo radiomobile dei carabinieri patavini.