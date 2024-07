È morto in Egitto il 56enne Davide Baggio, atleta molto noto in Veneto. Gravissima la moglie

Padova, 1 luglio 0224 – È morto in un’incidente stradale in Egitto il padovano Davide Baggio, un 56enne molto noto tra gli sportivi del Veneto. È accaduto ieri durante un’escursione a Luxor, nello scontro è rimasta ferita anche la moglie Chiara Tombolato, con cui stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. La donna è molto grave.

A maggio, Baggio aveva partecipato alla gara ‘Iroman 70.3’ di Jesolo ed era molto conosciuto nel mondo dell’atletica per il suo ruolo di organizzatore della ‘Maratonina di Cittadella’, il Comune padovano dove viveva da tempo.

Davide Baggio ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime informazioni riportate dai giornali locali, Baggio stava partecipando con la moglie a un'escursione a Luxor. I due coniugi erano partiti per l'Egitto giovedì scorso per una vacanza che sarebbe dovuta terminare venerdì prossimo. Il rientro a Padova era già programmato per il 5 luglio, ma ieri è successo l’imprevedibile.

La coppia è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale, avvenuto in prossimità della città di Hurghada. Sullo schianto del mezzo sul quale viaggiavano stanno indagando le forze di polizia egiziane, che dovranno accertare le cause e la dinamica.

Gravissimi i traumi riportati nell’incidente e, nonostante i disperati tentativo dei soccorritori, per il 56enne non c’è stato nulla da fare. È invece ricoverata in gravi condizioni la moglie Chiara Tombolato, che al momento si trova all’ospedale ‘El Gouna’ di Hurghada. La prognosi sarebbe riservata, ma sembra che la donna non sia in pericolo di vita.

Il 56enne Davide Baggio era un grande sportivo, appassionato di atletica e non solo. Era molto conosciuto sul territorio patavino per il suo impegno a favore dello sport.

Vicentino di nascita – era originario di Cusinati di Tezze – si era trasferito a Cittadella dopo il matrimonio. Baggio era responsabile delle risorse umane alla Orv Manufacturing di Grantorto (Padova) ed era noto nell'ambiente sportivo locale, come organizzatore della Maratonina di Cittadella. A maggio aveva ottenuto grandi soddisfazioni all'Iroman 70.3 di Jesolo, sulla costa di Venezia.

Appassionato di atletica, Davide è stato presidente del Club Panathlon di Cittadella e membro dell'associazione Maratoneti Cittadellesi.