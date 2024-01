Veneto, una task force sulle tracce di Fleximan: indagini aperte in quattro procure

Venezia, 26 gennaio 2024 – Quattro procure sulle tracce di Fleximan, il Veneto ha aperto più fronti di indagine per dare un volto al vendicatore seriale dei velox. Sono 15 gli impianti tranciati col flessibile in tutta la regione, per questo sono stati aperti fascicoli dagli uffici giudiziari di Padova, Rovigo, Treviso e Belluno.

Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere posizionate sulle strade ad alto scorrimento per individuare la targa del mezzo usata dal fantomatico Fleximan per mettere a segno i suoi colpi.

Le indagini

Nel mirino degli ‘attentati al flessibile’, i velox piazzati sulle strade ad alto scorrimento che mietono centinaia di multati al mese, arrivando fino a mezzo milione di contravvenzioni in un anno. Tanti i sostenitori dell’anonimo ‘Robin Hood’, secondo il procuratore di Treviso rischiano l’apologia di reato.

Caso risolto in Piemonte

Mentre in Piemonte l’attentatore seriale ha già un nome, in Veneto si brancola nel buio. L'ipotesi di reato dovrebbe essere quella di danneggiamento aggravato. Dopo il primo caso di Rovigo, negli ultimi mesi la popolarità di Flaximan è cresciuta fino a trasformarlo in un paladino dei social.

“Fleximan sta arrivando”

A Padova è spuntato anche un murales, intanto il fronte dei sindaci è diviso sul malcontento de popolo dei multati. L’ultimo capo pochi giorni fa nel Padovano, dove la mano anonima che ha abbattuto l’autovelox sulla statale Brentana ha lasciato un avvertimenti: “Fleximan sta arrivando”.