Fenomeno Fleximan, sindaci veneti divisi su rimettere gli autovelox: “Bisogna tenere conto anche del dissenso”

Villa del Conte (Padova), 25 gennaio 2024 – Il caso Fleximan, il presunto “giustiziere” degli autovelox sulle strade venete, è diventato un fenomeno dibattuto non solo sui social o tra la gente ma anche nelle istituzioni. E tra i sindaci dei Comuni dove il “vandalo col flessibile” (o il gruppo) ha colpito tagliando i pali dei rilevatori di velocità si sono manifestate posizioni diverse su cosa fare, se rimettere oppure no gli autovelox abbattuti. Finora sono almeno 15 i pali dei rilevatori tagliati nel nord Italia, cinque in una sola settimana, riconducibili a Fleximan. Ha colpito in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, e l'ultimo “taglio” è avvenuto a Villa del Conte, nell'Alta Padovana, dove per la prima volta è spuntata anche una "rivendicazione", la scritta “Fleximan sta arrivando”. Nella stessa Padova, in centro città, è stato anche realizzato un murales dedicato a lui.

Fenomeno Fleximan sulle strade del Veneto

I dubbi dei sindaci

La sindaca di Villanova e presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, di cui fa parte il Comune di Villa del Conte, Sarah Gaiani, in un’intervista pubblicata dal Corriere del Veneto, spiega che l'autovelox abbattuto nel suo territorio probabilmente non verrà reinstallato: “In quella stessa strada ce n'è già un altro, e poi dobbiamo tenere conto anche del dissenso delle persone, se c'è chi arriva a tanto non possiamo ignorarlo”. Sulla stessa linea il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro: “Già non ero molto convinto prima, ora con quello che è successo, le indagini e tutto il resto, ho deciso di non reinstallare nulla”, afferma. Il sindaco di Tribano Massimo Cavazzana, a tre mesi dall'abbattimento dell'autovelox nel suo Comune, spiega: “Dobbiamo fare una riflessione, la nostra strada è battuta da molti camion e le auto vanno spesso in sorpasso, però dobbiamo anche trovare un dialogo con la popolazione, magari potremmo accenderlo a fasce orarie e mettere degli avvisi quando è funzionante”.

In provincia di Rovigo reinstallano gli autovelox

In provincia di Rovigo dove il fenomeno Fleximan è iniziato già prima della scorsa estate e ci sono stati almeno 8 episodi. A Taglio di Po, dove l’autovelox è stato tagliato il 24 dicembre, la sindaca Laila Marangoni vuole sostituirlo, ma i tempi tecnici sono lunghi. Anche a Rosolina l'autovelox abbattuto il 3 gennaio ancora non c'è, arriverà ma ci vuol tempo, dice il sindaco. Più rapida la soluzione del problema a Corbola, dove, dopo l'agguato 24 dicembre, è arrivato un dispositivo nuovo lunedì. "Non possiamo certo darla vinta a questi criminali le pare?", ha detto in un’intervista il sindaco Michele Domeneghetti.