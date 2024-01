Fleximan colpisce ancora: autovelox distrutto a Correggio (ma era vuoto)

Correggio (Reggio Emilia), 27 gennaio 2024 - Fleximan (o più probabilmente i suoi emuli) continua a colpire. Con il plauso di molti automobilisti insofferenti verso i limiti di velocità. L'ultimo 'colpo' del vendicatore degli autovelox si registra a Correggio dove, riportano i carabinieri, nella notte è stato distrutto con furia iconoclasta un dispositivo arancione in via Modena. Un vandalismo inutile, oltretutto: il velox danneggiato infatti non era in uso, a essere preso a mazzate è stato solo il contenitore di plastica vuoto. Di fatto il manufatto è ora del tutto inutilizzabile.

L'autovelox sventrato a Correggio e, a destra, il murales che inneggia a Fleximan ricordando Kill Bill

Non è la prima volta che nella zona viene distrutto un dissuasore di velocità: un altro velox simile era stato danneggiato tempo fa in via Botte, sempre in zona Correggio-San Martino in Rio. Sono stati controllati gli altri impianti, che sembrano al momento integri.

Gli altri colpi di Fleximan

In ogni caso sembra proprio che dal Veneto – dove una task force insegue il vandalo – Fleximan si stia allargando a macchia d'olio, e ora colpisce duro anche in Emilia Romagna. A Carpi (Modena) è stato divelto un autovelox sempre del tipo arancione, tra Faenza e Imola il giustiziere anti-multe si è scatenato provocando gli applausi degli automobilisti presenti e dei passanti. Sempre nel Ravennate, Fleximan prima di colpire ha avvisato con un cartello.