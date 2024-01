Fleximan in azione? Autovelox divelto a Carpi

Carpi (Modena), 27 gennaio 2023 – Fleximan anche a Carpi? O un emulatore? Questa notte, lungo via Cavata a Carpi, ignoti hanno letteralmente divelto la colonnina arancione che contiene periodicamente il rilevatore di velocità.

Il velox divelto a Carpi in via Cavata

Pare moltiplicarsi l’emulazione di Fleximan, il nome che i media hanno utilizzato per individuare il presunto autore di questi gesti che nel nord Italia si stanno ripetendo già da diverse settimane, estendendosi anche al sud.

Un primo ‘Fleximan’, responsabile di aver distrutto due autovelox, è stato identificato e denunciato in Piemonte. Mentre in Veneto, dove in otto mesi sono stati distrutti 15 dispositivi, è ancora caccia all’uomo. E ci sono stati casi anche in Lombardia e Puglia.

La foto di Carpi è rimbalzata presto sui social, collezionando molti commenti che si dividono tra chi considera i responsabili di questi atti dei vandali e chi li elogia perché si farebbe portavoce di un malcontento diffuso, reputando, a loro dire, che quell’autovelox sia sempre vuoto e comunque non sia il mezzo idoneo per rallentare la velocità in via Cavata.

m.s.c.