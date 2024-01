Rugby, la Femi Cz Rovigo comincia l’anno nuovo con una vittoria: sbaragliata Piacenza 33-18

Piacenza, 6 gennaio 2024 – Dopo il successo, alla vigilia di Natale, nel derby contro il Petrarca Padova la Femi Cz Rovigo festeggia nel miglior dei modi anche la festività dell’Epifania con una vittoria a Piacenza contro Sitav Lyons.

La partita, il primo tempo

Un campo difficile per i rossoblù, ma i ragazzi di coach Lodi cominciano bene la gara con un buon break di Casado Sandri che recupera l’ovale da un passaggio in avanti dei padroni di casa, bersaglieri che ottengono un calcio a favore e optano per fissare i primi tre punti del match da calcio piazzato. Atkins è preciso e al 3’ fissa il 0-3. Al 7’ i Lyons rispondono dalla piazzola con Chico che porta le due squadre nella parità, 3-3. Al 10’ Rovigo risale il campo con un calcio di Atkins tra le mani di Moscardi, i rossoblù sono bravi a mantenere il possesso dell’ovale, Atkins lo riceve dai compagni e vola oltre la linea per la prima meta di giornata. Lo stesso Atkins trasforma, 3-10. Al 17’ i rossoblù ottengono un calcio a favore e Atkins dalla piazzola porta Rovigo sopra break, 3-13. Al 19’ Atkins ha la possibilità di aggiungere altri tre punti al piede, ma questa volta non centra i pali. Al 26’ buon drive dei bersaglieri che risalgono il campo con prepotenza, Chillon libera l’ovale a Vaccari che vola in bandierina a marcare la seconda meta. Atkins non centra i pali, 3-18. Al 35’ i Lyons non demordono e con Chico dalla piazzola aggiungono tre punti al tabellino, 6-18. Al 40’ Rovigo libera l’ovale fuori, primo tempo che si chiude con il risultato parziale di 6 a 18.

Il secondo tempo

Seconda frazione che si apre a favore dei rossoblù, come nel primo tempo, con un calcio piazzato: Atkins è preciso, 6-21. Al 47’ ottima giocata dei rossoblù che aprono al largo, Atkins-Moscardi-Diederich Ferrario ed infine a ricevere Vaccari che vola ancora una volta in bandierina. Atkins non riesce ad aggiungere i due punti della trasformazione, 6-26. Al 54’ i Lyons optano per una touche nei cinque metri dei rossoblù, Tripodo trova un varco e va a segnare la prima marcatura per i padroni di casa, dalla piazzola, Del Bono, non fissa la trasformazione, 11-26. Al 65’ sono i rossoblù a rispondere: touche in favore dei ragazzi di coach Lodi nei cinque metri dei Lyons, buon drive che porta Cadorini, entrato giusto per la touche, a segnare la meta del bonus. Atkins è preciso e aggiunge +2, 11-33. Al 70’ è la volta dei Lyons, touche nei cinque metri dei rossoblù ed è ancora Tripodo ad andare oltre la linea, Del Bono questa volta converte, 18-33. Non succede più nulla fino all’ 80’ con i bersaglieri che conquistano 5 punti fondamentali per la classifica.

Coach Lodi: “Efficaci e lucidi, abbiamo sfruttato le occasioni”

“Siamo stati efficaci nella battaglia fisica e nel break down – dice coach Alessandro Lodi – era l’obiettivo principale per la sfida. Non abbiamo mai perso lucidità e siamo rimasti concentrati sul piano di gioco e questo ci ha permesso di sfruttare le occasioni e di centrare la vittoria con bonus”.

Formazioni

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuoghi, Paz, Conti, Bruno (CAP); Chico (48’ Del Bono), Fontana (48’ Via A.); Portillo (22’ Moretto), Mannelli (60’ Bance); Cisse, Pisicchio, Cemicetti (63’ Filoni); Morosi (52’ Tripodo), Minervino (67’ De Rossi), Acosta (67’ Aloè).All. Urdaneta Rugby Rovigo Delta: Diederich, Vaccari, Moscardi (75’ Lertora), Dogliani, Elettri; Atkins (75’ Chillon), Chillon (71’ Boscolo); Casado; Sironi (74’ Cosi), Meggiato (65’ Lubian), Steolo (65’ Ortis), Ferro (CAP); Walsh (28’ Swanepoel), Giulian (65’ Cadorini), Leccioli (52’ Quaglio, 71’ Leccioli). All. Lodi