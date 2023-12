Rugby Rovigo, ecco il calendario 2024: 12 scatti per lo sviluppo sostenibile e la solidarietà

Rovigo, 16 dicembre 2023 – È stato presentato ufficialmente presso l’Urban Digital Center di Rovigo, il calendario della Rugby Rovigo Delta 2024. Il calendario, realizzato dai fotografi Max Sandri e Martina Rossetto di Rce Foto Rovigo e ideato con l’aiuto di Natascia Trevisan e della Rugby Rovigo Delta, tratta i temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’Agenda 2030 prevede 17 obiettivi che fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale ed ecologica) e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

Le 12 foto per lo sviluppo sostenibile

Attraverso le 12 foto, Sandri e Rossetto hanno voluto rappresentare, in chiave simpatica e leggera, argomenti che non sono sempre facili da descrivere ed interpretare. Dalla disuguaglianza di genere, alla fame e povertà fino ad arrivare al mese di dicembre con l’energia pulita ed accessibile; 12 scatti che rappresentano gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. “Siamo molto felici del calendario - ha detto il dirigente Andrea Trombini - incarna lo spirito del club grazie alla creatività e alla sensibilità di Max e Martina. Se ogni progetto ti restituisce un insegnamento, il processo di realizzazione del calendario ci ha avvicinato in maniera ancora più concreta a temi che coinvolgono la nostra quotidianità. Come spesso si dice, basta poco per migliorare, attraverso questa esperienza vogliamo farlo anche noi come club sperando che i 12 scatti siano d’ispirazione per molte altre persone.”

Il calendario disponibile anche online

Insieme ai giocatori rossoblù nel calendario sono presenti anche Paola Gianesella, l’associazione Bandiera Gialla, Maurizio Trevisan, Sandro Aretusini, la scuola primaria G. Pascoli, Atelier Danza, Posse & Passione Rossoblù. Il calendario della Rugby Rovigo Delta è disponibile da Rce Foto Rovigo, da Eliocopy (Corso del Popolo 150) o online sul sito store.rugbyrovigodelta.it . Il costo è di 12 euro e parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Bandiera Gialla.