Rugby Rovigo, sotto l’albero di Natale la vittoria per 12-10 contro il Petrarca Padova

Rovigo, 24 dicembre 2023 – Il derby numero 177 tra Petrarca Padova e Rugby Rovigo è rossoblù, i colori dei rodigini. Al centro sportivo Memo Geremia di Padova, la squadra di Alessandro Lodi chiude sotto 3-0 il primo tempo, che diventa 10-0 ad inizio ripresa, poi l’incredibile rimonta che vale il successo in trasferta e un Natale bellissimo per gli appassionati rodigini che hanno seguito ed incitato la squadra a Padova e quelli che l’hanno vista in tv in diretta su Raisport.

Primi dieci minuti con Rovigo in attacco; i rossoblù hanno la possibilità prima al 13’ e poi al 15’ di fissare i primi tre punti dalla piazzola, in entrambe le occasioni però Atkins non riesce a centrare i pali. Al 20’ il Petrarca trova una mischia nei cinque metri dei rossoblù, dopo una serie di pick and go ottengono vantaggio e optano per i pali dopo il calcio a favore. Tebaldi da posizione facile fissa i primi tre punti del match, 3-0. Un primo tempo combattuto, che non porta ulteriori aggiornamenti del tabellone da entrambe le parti. Prima frazione che si conclude dunque con il punteggio di 3 a 0.

Un inizio della seconda frazione che non è a favore dei rossoblù, dopo appena tre minuti il Petrarca fa uscire velocemente l’ovale da una mischia in prossimità dei 22 del Rovigo, Fernandez in solitaria è bravo a scappare ai bersaglieri e a trovare la prima marcatura della partita. Tebaldi fissa la trasformazione, 10-0. Al 47’ il Petrarca resta con un uomo in meno per un cartellino giallo a Galetto. Al 66’ Rovigo non demorde e risponde con un’ottima prova del pack: touche in favore dei ragazzi di coach Lodi nei 22 degli avversari, grande drive dei bersaglieri che porta Giulian a segnare 5 punti. Atkins dalla piazzola è preciso, 10-7. Al 72’ altro cartellino giallo per il Petrarca per D’Amico. Al 77’ il Petrarca viene punito ancora con un giallo a Bellini per un placcaggio irregolare. Rovigo sfrutta la propria superiorità e dopo un’ultima touche nella zona rossa del Petrarca vola in meta da drive con Cadorini. Atkins dalla piazzola non fissa l’ovale tra i pali ma il match si chiude dopo la trasformazione con i rossoblù in vantaggio di due punti, 10 a 12.

Nominato player of the match il rossoblù Jacob Atkins. “Oggi abbiamo dominato la partita, dice il tecnico rodigino Alessandro Lodi. Ci siamo preparati bene in queste settimane di preparazione, dedico la vittoria al gruppo, allo staff, ai project player, alla società e a tutti i nostri tifosi, anche coloro che oggi non hanno potuto essere presenti allo stadio. Abbiamo dimostrato il nostro carattere e la voglia di essere competitivi.”