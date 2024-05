Rugby Rovigo, conto alla rovescia per il 48° torneo giovanile Aldo Milani

Rovigo, 29 maggio 2024 – Rugby Conegliano, Rugby Napoli Afragola, Rugby Experience L’Aquila, AP Partenope Napoli, Stade Valdotain Rugby, Rappresentativa Nazionale Repubblica Ceca A, Rappresentativa Nazionale Repubblica Ceca B, Valsugana Rugby, Monti Rugby Rovigo Junior Rossa, Monti Rugby Rovigo Junior Blu, Scandicci Rugby, Cavalieri Union Prato Sesto. Sono queste le 12 squadre che il prossimo 9 giugno, dalle ore 9 scenderanno sui campi del tempio della palla ovale italiana, lo stadio Mario Battaglini per aggiudicarsi il 48° torneo Aldo Milani di rugby, quest’anno dedicato alla categoria Under 16, oltre ai numerosi premi speciali.

Il torneo

Il torneo, gestito in collaborazione da Femi Cz Rugby Rovigo Delta e associazione Aldo Milani, ha il patrocinio della regione Veneto, della Provincia di Rovigo, del Comune di Rovigo, oltre che della Federazione Italiana Rugby, del Coni Veneto e del Panathlon di Rovigo. Vedrà la preziosa e indispensabile collaborazione della Monti Rugby Rovigo Junior, della casetta Rossoblù, degli Old "i veci" rossoblù e di tutte le realtà rugbystiche del territorio rodigino oltre che di numerosi collaboratori e volontari che saranno a fianco degli organizzatori.

Si inizia alle 9 con i gironi eliminatori per proseguire poi con le semifinali e le finali del pomeriggio, dalle ore 14, tutte sul campo principale del Battaglini: la finale è in programma alle 16.30.

Trecento atleti

Quest’anno i circa 300 ragazzi partecipanti e provenienti da tutto lo stivale (e non solo) giocheranno e si contenderanno anche i palloni “personalizzati”, dedicati all’evento e messi a disposizione da uno dei sostenitori della manifestazione, Soluzioni Edili Industriali di Diego Andreoli.

I premi

Oltre ai premi per tutte le squadre partecipanti – il cui primo premio sarà ancora una volta una splendida opera a suo tempo realizzata dall’indimenticato maestro Luciano Pavanello e messa a disposizione dalla famiglia – saranno messi in palio gli ambiti premi speciali, come la 36^ targa Vittorio “Biso” Bordon alla squadra vincitrice e messa dalla famiglia Bordon, la 23^ targa al miglior numero 8 e messa in palio dal Club Aldo Milani, la 29^ targa Stefano Casotti alla squadra miglior realizzatrice e messa in palio dagli amici-compagni di squadra di Stefano, la 22^ targa Andrea Dal Martello al miglior trequarti ala e messa in palio dagli amici-compagni di squadra di Stefano, la 14^ Edizione targa Ciar al giocatore più giovane e messa in palio dal Ciar, la 7^ targa Nicola Perin al miglior mediano di mischia e messa in palio dalla famiglia Perin, il 25^ Trofeo Fair Play e 3^ trofeo Milto Baratella messi in palio dal Panathlon per la squadra degna del miglior gesto di fair play e per l’allenatore della squadra vincente.