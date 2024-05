A colazione e dopo cena: Negresco full time

L’insegna è storica, perché il ‘Negresco’ si affaccia su via Pia praticamente da sempre. Il concept, tuttavia, oggi è rigorosamente contemporaneo, perché così immaginavano il ‘loro’ locale Alessandra Pifferi e Luca Padoan quando hanno scelto, nel 2018, di mettersi in società e rilevarlo dalla precedente proprietà.

Lui, ascendenze venete e natali romagnoli, cervesi per la precisione, aveva già l’esperienza che serviva come cuoco, maturata proprio all’interno del locale, e parecchie idee da trasformare in proposte. Lei lavorava invece negli uffici di un’azienda del distretto "e – dice – ho scelto di mettermi in gioco in prima persona". Luca sottende alla cucina, Alessandra al resto: dal mix nasce un locale, come detto, contemporaneo nella sua accezione più ‘classica’ del termine. Contemporaneo il concept, che vede il locale (aperto tutti i giorni tranne il lunedi e la domenica a pranzo) aprire i battenti già di prima mattina per le colazioni, proseguire con il pranzo e poi, dopo la pausa pomeridiana, cena, precena e dopocena. Contemporanea anche la proposta culinaria, modulata sulle diverse esigenze di un target cui Luca propone non solo il vasto menu di pizze, rielaborate seguendo linee guida scritte nell’attenzione alla qualità delle materie prime e alla loro sapiente combinazione, ma anche menù tradizionali e un menù di pesce "sul quale – dice lo chef – abbiamo deciso di investire con proposte nuove, in grado di mediare tra il gusto del cliente che cambia e la voglia, da parte mia, di proporre sempre qualcosa di nuovo. Poche portate, ma rigorosamente selezionate".

L’innovazione si innesta così su una tradizione solida, consolidando un modello di accoglienza che capitalizza tra l’altro anche una posizione strategica, lungo una delle principali arterie sassolesi, facilmente raggiungibile dal centro cittadino come da ovunque. "Il posto del ‘Negresco’ è sempre stato questo, e questo abbiamo voluto continuasse a essere: i clienti ‘storici’ ci conoscono da sempre, i nuovi hanno imparato a conoscerci, anche – dice Alessandra – grazie ad un menu che abbiamo studiato ritagliandolo sulle diverse necessità con le quali nessuna proposta di ristorazione oggi può permettersi di fare a meno".

Delle colazioni si è detto, pranzi e cene seguono invece la logica, ineludibile, imposta ai diversi ‘tempi’ di chi si siede, magari per pranzare veloce e parlare di affari, o magari, e più spesso, per ritrovarsi a pranzo a cena, tra amici o in famiglia. Menu e servizio si adeguano alle diverse esigenze e proprio qui, oltre che nelle proposta culinaria, sta con tutta probabilità, il ‘segreto del successo’ di un locale che ha scelto di reinventarsi. E, partendo dall’idea di Luca e Alessandra, sei anni fa, ha mosso i primi passi nel 2018, poi ha attraversato la tempesta del Covid, "con grandi sacrifici, come tutti" e infine si è rimesso in marcia. Sostenuto dallo stesso entusiasmo che aveva animato entrambi e dalla stessa voglia di dare concretezza ad un’idea di ristorazione a suo modo innovativa. Anche nella completezza, e nella qualità, delle proposte.