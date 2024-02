Bushido Academy, ecco i guerrieri gentili

Nel 2023 ha festeggiato i 10 anni di attività, Bushido Academy, capitalizzando le esperienze di un gruppo di atleti "uniti e motivati dalla passione per la sana competizione agonistica". Il nome ‘Bushido’ (in giapponese ‘la via del guerriero’) e il logo dell’associazione, disegnato a mano e costituito dai simboli per eccellenza della tradizione guerriera giapponese (la Maschera del Samurai, il Katana e il Sol Levante) raccontano già tanto di un’attività tesa a promuovere attività motorie e sportive e l’insegnamento delle arti marziali, ma non racconta tutto di un percorso tuttora in divenire. "Tra le nostre finalità, ruolo preminente riveste l’educazione degli atleti (bambini, ragazzi e adulti) alla disciplina sportiva, alla sana competizione, al rispetto del compagno d’allenamento nonché dell’avversario, all’ambire alla vittoria tanto quanto apprendere dalle sconfitte", spiega il Direttore Tecnico Erica Grassi, che sottolinea come "il Ju Jitsu, la nostra disciplina marziale, si presenta, per caratteristiche, particolarmente adatta per una preparazione atletica e sportiva a 360°. Io la definisco una risorsa educativa per tutte le età attraverso la quale maestro e allievo si contaminano, apprendono e crescono insieme". Presso la palestra delle scuole ‘Ruini’ di via Mercadante, dove l’associazione svolge le sue attività, oltre al Ju Jitsu trovano spazio diverse discipline, evoluzioni ‘moderne’ del Ju Jitsu stesso, ovvero Difesa Personale, Kobudo, Kick Jitsu e Lotta Terra.

"Ai nostri atleti – aggiunge Grassi – offriamo anche due allenamenti settimanali di Functional Training e Balance Training, attività finalizzate allo sviluppo globale di tutte le principali capacità motorie, ossia le capacità condizionali. Lavoriamo insieme ai nostri atleti nel settore agonistico partecipando a diverse competizioni a livello nazionale e a diversi stage di aggiornamento e formazione per garantire qualità alle nostre lezioni". Oggi Ju Jitsu, Kick Jitsu, Lotta Terra, Functional Training e Balance Training sono discipline in forte espansione, praticate in numerosi paesi del mondo, con organizzazioni di livello internazionale ed enti di promozione sportiva affiliati al CONI, come lo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), di cui Bushido Academy ASD fa parte.

Finita qui? No, c’è anche il sociale: "Siamo molto attivi anche nel campo della Difesa Personale femminile, con eventi gratuiti patrocinati dal Comune di Sassuolo, come gli Open Day di ’Autodifesa Femminile’ promossi a novembre e a marzo".

Lo staff è composto da istruttori e collaboratori nati e cresciuti (sportivamente ed umanamente) all’interno della Bushido Academy, e comprende, oltre ad Erica Grassi, cintura nera 3° Dan di Ju Jitsu e Istruttrice di Kobudo, Rocco Gerardo Caforio, cintura nera 1° Dan di Ju Jitsu e Istruttore di Difesa Personale, Marco Zini, cintura nera 1° Dan di Ju Jitsu e Allenatore di Kick Jitsu e Lotta Terra, Francesco Dini, cintura nera 1° Dan di Ju Jitsu, Sara Bonazzi, cintura nera 1° Dan di Ju Jitsu, Daniele Menozzi, cintura nera 1° Dan di Ju Jitsu, Marco Menozzi, cintura nera 1° Dan di Ju Jitsu. L’attività corsistica comincia a settembre e finisce a giugno, con epicentro presso la già citata palestra delle ‘Ruini’ con un calendario che prevede appuntamenti il lunedì (20,15, Functional Training), il martedì e il giovedì (dalle 17,30 alle 18,45 Ju Jitsu bambini e ragazzi, dalle 19.00 alle 20.30 Ju Jitsu e Difesa Personale ragazzi e adulti) ed il mercoledì (alle 19 Balance Training, alle 20 Functional Training). Tutte le informazioni sono reperibili su www.bushidoasd.it e su facebook, o si può contattare il 3426246440.

Stefano Fogliani