Ci vediamo alla fumetteria. Manga, comics e Pokemon nel negozio della fantasia

A Riccione c’è un negozio dove ad attendervi troverete un T-Rex e un cane bassotto. Il luogo in questione si trova in viale Emilia ed è una fumetteria. Rexi Comix ha aperto il 7 dicembre e fra pochi giorni festeggerà il primo anno di attività. Se il dinosauro con gli occhiali è il logo che svetta alto e colorato sulla facciata, Giorgio il bassotto è il fedele aiutante che troverete ogni giorno insieme a Giovanni Taccogna, proprietario e ideatore di Rexi Comix. Classe 1992, da sempre appassionato di cultura pop, anime e manga, Giovanni in un solo anno ha deciso di aprire non solo un luogo fisico, libreria e spazio gioco ma anche una startup innovativa con un E-commerce dedicato alla vendita online. "Tutto è nato quasi per caso - racconta Taccogna - Sono entrato in una fumetteria di Rimini per comprare un regalo e lì ho rivissuto il primo amore. Tutto sbrilluccicava e mi sono innamorato di nuovo. Dopo essere andato via mi è salita la nostalgia, ho ripensato alla passione che avevo da ragazzino e mi sono messo a studiare come realizzare il progetto".

Dalla vendita di muletti a quella di auto fino al desiderio di avere una sua attività. Taccogna ha continuato a fare il venditore ma inseguendo la sua passione. Più di 5500 volumi di manga, Comics americani, internazionali, italiani e Graphic Novel. Oltre alle serie più famose da leggere o da custodire ancora incartate, il negozio vive anche di giochi, specie grazie alle Carte Collezionabili: Pokémon, Magic: The Gathering, One Piece e Yu-Gi-Oh. Sono queste l’altra grande attrattiva. Per chi ama la narrativa, i mondi fantastici e il gioco strategico, il mercato delle carte collezionabili offre continuamente novità e nuovi stimoli che ogni anno conquistano sempre più ragazzi e affezionati. A Rexi Comix infatti non si è mai soli. Tra gli scaffali con i gadget più amati dagli appassionati sono presenti tavoli e sedie pronti ad ospitare quanti desiderino leggere ma soprattutto giocare in compagnia e magari farsi una merenda.

"In base alla tipologia di giochi abbiamo diversi gruppi di giocatori di tutte le età - spiega Giovanni – Ogni venerdì sera abbiamo un torneo di gioco ma organizziamo anche eventi speciali. Durante la giornata i tavolini sono a disposizione di chiunque; infatti, vengono anche ragazzini dagli 8 anni in su che vogliono ritrovarsi in un posto diverso da casa per giocare insieme agli amici, specie in inverno quando fa freddo. L’intento non è solo la vendita ma creare un luogo di ritrovo per tutti". La scorsa settimana, grazie a un grande torneo di gioco One Piece, il vincitore si è portato a casa una box intera di carte. Un punto di riferimento anche per gli appassionati riccionesi, uno spazio dedicato al mondo del fumetto e del gioco in cui trovare rifugio tra le pagine, nella compagnia di amici ma soprattutto della fantasia. Debora Grossi