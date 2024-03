Dagli autori ai tecnici. Video, lavoro corale

"Permettetemi di ringraziare il Capitolo Cattedrale, in particolare Mons. Renzo Benati e Mons. Ivano Casaroli; l’UCS con Laura Magni, Giuliano Laurenti e l’aiuto di Marino Fergnani; il Diacono Emanuele Pirani, Barbara Giordano, Chiara Fantinato e Monica Rivaroli per l’organizzazione; le suore della Madonna del Divino Amore; i gruppi laicali per il servizio d’ordine e ogni necessità; l’Economato della Diocesi: le Corali dirette da don Paolo Galeazzi, ma anche il personale della Cattedrale insieme agli artigiani e ai tecnici, la “Leonardo srl”, l’impresa di pulizie e non certo per ultimi i Vigili del Fuoco che hanno montato lo striscione che campeggia sulla facciata. E tutta la città che ha atteso pazientemente".