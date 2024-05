Dpi e Servizi, da 25 anni sicurezza prima di tutto

Molte persone hanno imparato a conoscere i Dpi, Dispositivi di protezione individuale, con la pandemia: mascherine chirurgiche, FFp2, gel disinfettante. Ma in realtà quello dei dispositivi di protezione individuale è un mondo molto più ampio e che esiste da ben prima del Covid. A testimoniarlo è la ‘Dpi e Servizi’ srl di Sassuolo: società nata nel 2009 da persone con esperienza di molti anni nel settore. Due sono i soci operativi: Ivano Depietri ed Enrico Gualandri. Quest’anno la realtà di Sassuolo festeggia un importante traguardo: da 25 anni, infatti, ‘Dpi e Servizi’ offre soluzioni integrate per la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro. Anzi, il loro motto è ‘Not only for work’, come spiega Ivano Depietri: "Nel nostro negozio i clienti possono toccare con mano una vasta gamma di dispositivi di protezione individuale di tutti i tipi e delle migliori marche, abbigliamento, calzature da lavoro e non solo, anche per il tempo libero". Ivano ha alle spalle 35 anni di esperienza sul campo: "Avevo un’azienda del settore poi nel 2009 ho deciso di ricominciare di nuovo e ho incontrato Enrico. Con il ‘coraggio dell’incosciente’, nell’anno della grande crisi, siamo partiti insieme per questa nuova avventura e adesso siamo un’azienda strutturata, che viene considerata una delle migliori nel settore, a livello di professionalità, preparazione e conoscenza dei prodotti, con quattro dipendenti e quattro agenti sul territorio". "Di che ci occupiamo precisamente? Di tutti quei prodotti e servizi che servono a un’azienda per il suo corretto funzionamento al di fuori della gestione industriale primaria e, principalmente, delle persone e dell’ambiente in cui vivono e lavorano, con soluzioni integrate per la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro". Per festeggiare i 15 anni è stata organizzata ieri una giornata di festa: dalla formazione e cultura dei Dpi con i fornitori dei migliori prodotti sul mercato, ad una vera e propria sfilata di moda con abbigliamento e accessori per il lavoro e il tempo libero, fino alla festa con musica e degustazione delle eccellenze del nostro territorio". Quattro le parole chiave su cui negli anni i soci hanno fondato il loro lavoro: esperienza, conoscenza, affidabilità e serietà che "sono le fondamenta su cui costruiamo il rapporto con tutti i nostri clienti . Abbiamo partner commerciali di primissimo piano, cataloghi aggiornatissimi e logistiche modernissime ci consentono di mettere a disposizione degli acquirenti un universo di prodotti e soluzioni sempre all’avanguardia. Noi siamo il ‘commerciale’: garantiamo consulenza, campionatura dei prodotti, fornitura e consegna tempestiva degli stessi attraverso i nostri stessi corrieri". E il Covid? "Sono stati anni particolari – commenta Ivano – perché noi, specialisti del settore, in grado di garantire i prodotti autenticamente sicuri e sani, non abbiamo più potuto importare dai fornitori esteri. Ma non ci siamo scoraggiati e soprattutto ci siamo impegnati al massimo per garantire ciò che di meglio c’era sul mercato ai nostri clienti. Come facciamo da 15 anni".