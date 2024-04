Futuro rosa per la Palariccione: "Assumiamo nuove figure per aumentare la qualità"

Una forza ‘rosa’ spinge la Palariccione. La società evolve e guarda con sempre maggiore attenzione alle politiche della qualità. Per fare un ulteriore balzo in avanti ha trovato nuove professionalità. Nel panorama sempre più competitivo del settore degli eventi e dei servizi, l’attenzione alla qualità non è più semplicemente una prerogativa, spiegano dalla società, ma una necessità imprescindibile.

"A questo proposito – precisano dalla società –, Palariccione si distingue non solo per il perseguimento di risultati delle migliori pratiche legate alle certificazioni di qualità, ma anche per l’introduzione di un’innovativa figura professionale dedicata al controllo e al monitoraggio della qualità dei suoi servizi, prima, durante e dopo gli eventi". Il fulcro di questa rivoluzione è Giorgia Urbinati, precedentemente membro del reparto marketing e ora responsabile della qualità all’interno di Palariccione. "Questa nuova posizione non solo testimonia l’importanza attribuita alla qualità all’interno dell’azienda, ma rappresenta un passo significativo verso un approccio più olistico alla gestione degli eventi". Ma cosa comporta esattamente il ruolo di responsabile della qualità in un contesto come quello della struttura congressuale? "Innanzitutto – spiega Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della società –, Giorgia si occupa di garantire che tutti i servizi offerti rispettino gli standard più elevati prima ancora che l’evento abbia luogo. Questo significa non solo assicurarsi che tutto sia pronto e conforme alle aspettative dei clienti, ma che superi le aspettative degli stessi".

Ma l’impegno di Palariccione per la qualità non si esaurisce con la fine dell’evento. "Al contrario, è proprio in questa fase che emerge uno degli aspetti più innovativi dell’approccio alla gestione della qualità: il monitoraggio post-evento. Attraverso pratiche di monitoraggio dell’indice di soddisfazione, si raccolgono feedback dettagliati dai clienti, analizzando criticamente ogni aspetto dell’evento per identificare punti di forza e aree di miglioramento. Questo approccio proattivo non solo consente a Palariccione di mantenere gli elevati standard di qualità, ma rappresenta anche un’opportunità per l’azienda di crescere ed evolversi continuamente". In conclusione, "l’introduzione del ruolo di responsabile della qualità alla società non è solo un segno tangibile dell’impegno dell’azienda per l’eccellenza, ma anche un chiaro messaggio agli stakeholder sull’importanza attribuita alla loro soddisfazione e al continuo miglioramento dei servizi offerti" spiegano dalla società.

Un percorso che passa per professionalità chiave. "Con una figura come Giorgia Urbinati – chiude Bergamaschi –, Palariccione si conferma come un punto di riferimento nell’industria degli eventi, dimostrando che investire nella qualità non è solo un’opzione, ma una scelta vincente per garantire il successo a lungo termine. Nel percorso verso l’eccellenza aziendale, Palariccione non si limita semplicemente a garantire la qualità dei suoi servizi, ma si impegna anche a promuovere la sostenibilità sociale attraverso opportunità di crescita professionale per i propri collaboratori".