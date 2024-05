Gruppo Autorama, tre generazioni al volante

‘GruppoAutorama, una grande squadra, una grande scelta’: questo lo slogan scelto dalla storica concessionaria nata a Sassuolo nel 1999 e che oggi ha una grande sede anche a Modena, oltre che a Pavullo, Montese, e Castelnuovo Rangone. Un vero e proprio punto di riferimento per l’automotive nel territorio, che negli anni si è evoluto seguendo le esigenze e le tendenze del momento, come spiega Luca Bellei, responsabile marketing del Gruppo.

Luca come nasce la sua ‘avventura’ in ‘Autorama’?

"Diciamo che ho la passione per le macchine nel Dna: nel settore io rappresento la terza generazione (da parte del nonno materno). Nel 1999, dall’unione di tre singole concessionarie, è nata ‘Autorama’; nel 2015, a 19 anni, finita la scuola, ho iniziato a lavorare qui, prima come addetto alle vendite e poi nel marketing e comunicazione, spesso coinvolgendo in ‘gag’ un dipendente storico, Giordano Pinocchi. Storicamente il gruppo nasce concessionario ufficiale Fiat e anche Alfa Romeo, Lancia e Abarth in provincia di Modena. Poi negli anni si è ampliato, comprendendo dal 2019 anche Citroen e DS, per arrivare da quest’anno ad avere ulteriori brand come Peugeot e Opel".

Verso il traguardo della concessionaria ‘Stellantis’?

"Esatto. Entro quest’anno diventeremo concessionaria ‘Stellantis’, il nome del nuovo gruppo derivante dalla fusione di FCA (brand italiani) e Groupe PSA (Citroen, Peugeot, Opel e DS). Il che ovviamente ha per noi molto valore: siamo i primi ‘Stellantis’ della provincia e tra i primi della regione, in quanto riuniamo sotto lo stesso ‘tetto’ tutti i brand di macchine. Al riguardo avrei anche un aneddoto carino…".

Quale aneddoto?

"La concessionaria di mio nonno materno, la ‘Tanari Renzo Spa’, nasce storicamente come venditrice della Opel: il nonno è in pensione, ma quando siamo tornati ad avere la Opel come brand, ho visto che lui si era un po’ commosso…".

Servizio al cliente a 360 gradi?

"Sì, perché oltre alla vendita, noi seguiamo il cliente anche dopo, come assistenza, officina, magazzino. Chi compra una macchina da noi non è semplicemente in cliente ma si crea un rapporto di fiducia reciproca".

Anche il 2023 è stato un anno di novità per voi

"Abbiamo aperto la divisione ‘noleggio a lungo termine’ che contempla le macchine di tutti i marchi, anche quelli che non vendiamo noi. La ‘Autorama Rent’ ci sta dando molte soddisfazioni: già lavoravamo con società di noleggio macchine ma mancava l’officina d’appoggio. Così, per garantire ai nostri clienti un servizio a tutto tondo, abbiamo deciso di metterci in gioco anche in questo campo: noleggiamo i mezzi, con formula ‘tutto compreso’, il cliente deve solo pagare la rata che può costruirsi personalizzata e la benzina; inoltre prendiamo dentro la sua macchina usata (che poi metteremo in vendita) se lo desidera.

Si pensi ai clienti ‘business’ che fanno molti chilometri, come i rappresentanti oppure ai furgoni o flotte aziendali. E su tutte queste macchine garantiamo anche il servizio di officina".

I clienti apprezzano questa formula?

"Molto: gli automobilisti si stanno ‘evolvendo’. Se in passato si comprava la macchina in modo ‘classico’, ossia in contanti e tutto sul momento, adesso ci si può ‘sbizzarrire’ tra finanziamento con valore garantito, leasing, noleggio a lungo termine.

Tante opzioni che sicuramente rendono più dinamico il mercato e invogliano i clienti a cambiare più di frequente l’automobile, ogni due o tre anni.

Soluzioni che sono molto apprezzate anche dai neo patentati che inizialmente hanno più limiti nella guida e non si vogliono vincolare per tanti anni".