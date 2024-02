L’atteso ritorno del Carani, Comics e filosofia

Inizio d’anno tempo di programmazione anche per gli eventi che nel corso del 2024 si svolgeranno su tutto il territorio del comune di Sassuolo, in una collaborazione continua fattiva e costante tra Amministrazione comunale, ProLoco Sassuolo e le numerose associazioni cittadine che sottendono di solito agli eventi locali: il risultato della riuscita sinergia è un programma ampio e variegato, caratterizzato da conferme ed evergreen, ma anche e soprattutto da alcune novità che, ad avviso degli organizzatori, sapranno ‘catturare’ l’interesse dei sassolesi e non solo.

"È la stagione del Teatro Carani, la cui riapertura dopo quasi dieci anni sarà – commenta l’assessore al Turismo Massimo Malagoli – il vero e grande evento del 2024, già a partire dall’inaugurazione prevista per il prossimo 2 marzo. La Fondazione Teatro Carani, oltre ad aver acquistato, ristrutturato e donato alla città quello che non è solamente un contenitore culturale ma un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di sassolesi, e di questo l’intera Sassuolo non potrà mai ringraziarla a sufficienza, ha allestito una grande stagione di appuntamenti, presentata a fine 2023, a cui si aggiungerà anche la ripresa delle proiezioni cinematografiche". Malagoli registra con soddisfazione la crescita dell’attesa di una serata, quella che restituirà il ‘suo’ teatro alla città, e non manca di sottolineare come "le iniziative relative al Carani sono una sorta di punto di punto di partenza per tantissimi altri appuntamenti, eventi, occasioni di incontro, approfondimento e divertimento, che troveranno spazio durante tutto il 2024 grazie alla straordinaria collaborazione con le tante associazioni culturali, commerciali, giovanili presenti a Sassuolo". Giusto per dar conto delle più seguite, si citano ‘Sassuolo Comics & Sport’ ed il ‘Mercato Europeo’ che cambieranno il volto del centro storico nel fine settimana del 20 e 21 aprile, seguite tra il 4 e il 5 maggio dal Concours d’Elegance e dal laboratorio letterario Parole in città, il 12 maggio da ‘Sassuolo in Fiore’ e il 25 maggio dalla ‘Sassmagna’, appuntamento ormai consolidato della primavera sassolese. Fine giugno sarà appannaggio dello ‘Youth Festival’, mentre a luglio, dopo il ‘Tade week’, consueto appuntamento con i ‘Giovedì sotto le stelle’. Confermati, da settembre, in avanti, il Festivalfilosofia, le Fiere d’Ottobre e le iniziative natalizie. Il tutto integrato dalle diverse iniziative che, tra centri civici e quartieri, prenderanno forma attraverso il bando #sassuolocittàattiva, le cui adesioni sono al vaglio degli uffici del Comune: iniziative da realizzarsi da aprile fino a fine 2024, sostenendo i diversi progetti con contributi ad hoc.