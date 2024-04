Nicolò Polverelli: "Nella mia stanza trasformo in immagini le idee dei registi"

La magia può nascere ovunque, anche in uno studio privato in una casa di Riccione Paese. Le bacchette magiche disegnano su una tavola grafica e tutto si materializza in computer, schermi e programmi digitali mentre Nicolò Polverelli dà forma alla sua fantasia. Ha ventisette anni lo Story artist e character designer riccionese che nel silenzio della sua stanza dà vita a serie tv, pubblicità e personaggi di animazione. Dopo aver studiato animazione cinematografica alla Nemo Accademy di Firenze, nel 2018 ha iniziato a crearsi una rete di contatti in tutto il mondo guadagnandosi poi nel 2020 il suo primo grande lavoro per un progetto Netflix. Nicolò fa parte di quel gruppo di artisti che trasformano le idee di produttori e registi in qualcosa di reale. Il suo stile è unico, non si ispira a nessuno ma attinge dall’esperienze collezionate negli anni, come il corso con Mark Andrews Story artist e regista Pixar e con l’illustratore Luois Thomas.

Che cosa fa uno story board artist?

"Trasforma le parole in immagini, dal copione alla sua produzione. Il regista ti assegna delle scene o interi episodi e bisogna occuparsi della composizione grafica, dei movimenti di camera, della posizione dei personaggi nella scena (staging) e della loro recitazione. Compone il disegno di tutto il film o di una serie tv creando la bozza completa su cui il dipartimento di animazione lavorerà dando vita ai personaggi. Solitamente quello che esce in tv lo ha deciso lo Story board artist. Il regista si fa aiutare, non crea ma dirige".

Però lei è anche Character designer…

"I due lavori possono andare avanti insieme. Il mestiere da Character designer in una produzione avviene prima dello storyboard e durante. Io generalmente cerco di fare questo per studi più indipendenti e piccoli così da poter avere più libertà creativa. Invece quando collaboro lavoro ai primi step, creo bozze e idee sui personaggi".

Come è arrivato in questo mondo?

"Dopo il corso di animazione a Firenze ho continuato a studiare, ho lavorato sul mio portfolio e ho iniziato a propormi nei vari studi in tutto il mondo. Facevo i primi colloqui senza ottenere lavori ma questi mi hanno aiutato a capire come migliore e centrare l’obiettivo. Poi John Nevarez, uno dei migliori Visual development e Story artist del settore, mi ha fatto da mentore, mi ha seguito e incoraggiato".

Quali sono i progetti più importanti a cui ha lavorato?

"Il primo lavoro grosso è stato con lo studio Bluzoo animation dove ho lavorato alla serie tv Netflix ‘La città di albero grande’. Ho collaborato con Golden Wolf, uno dei più famosi studi di pubblicità al mondo per una pubblicità dell’Nba. Con lo studio Aardman ho lavorato ad una serie inglese: Lloyd of the flies e da poco ho finito una serie tv per Fox con uno studio irlandese".

Dietro a film e serie tv che divoriamo in poche ore però c’è tanto lavoro. Quanto tempo ci vuole per trasformare le idee del regista?

"A volte anche un anno. Dipende quanto è grande il progetto. Tre settimane se un episodio è da undici minuti, se si parla di film le tempistiche si allungano e si hanno solo alcune scene o paragrafi di copione su cui lavorare. Per le pubblicità invece è più veloce".

Cosa l’attende ora?

"Sto per iniziare un progetto molto importante per una rete italiana ma non posso dire altro. Porto avanti le mie collaborazioni con altri artisti per creare cortometraggi da proporre a studicommerciali. Mi piacerebbe diventare direttore creativo e poter sviluppare nuove tecnologie anche nel mondo della pubblicità".

Ha sempre avuto le idee chiare?

"Non è stato un percorso lineare. Ho sempre amato il disegno e l’animazione ma è grazie ad un mio coinquilino degli anni universitari se ho maturato anche la passione per il cinema".

Debora Grossi