Pronti maxi schermi fuori e all’interno

Per la giornata odierna e per non far perdere a nessuno i momenti delle celebrazioni della santa messa, verrà allestito sul sagrato del Duomo un maxi schermo dove verrà proiettata la diretta minuto per minuto. Maxi schermi verranno poi posizionati anche all’interno della stessa Cattedrale. Ma le novità, questa volta per il prossimo futuro, non sono finite. Il documentario, dal titolo ‘Tesori nella pietra’, ideato e diretto da monsignor Massimo Manservigi e da Barbara Giordano, con musiche di Giorgio Zappaterra, c’è già e alla sua ’prima’, il 14 febbraio al cinema Santo Spirito, ha avuto un grande successo. Ora, annuncia la Curia sta lavorando a un libro illustrato con foto e spiegazioni di tutte le scoperte venute alla luce durante i cinque anni di lavori all’interno della Cattedrale. E dove verrà mostrata quest’ultima nella sua integralità. Non solo. Tra i tanti progetti in cantiere, allo studio ci sono anche ’pacchetti’ con visite guidate fin negli anfratti della struttura per mostrarne origine e imponenza.