Saranno ponti d’oro . Un mare di eventi. Da Luca Argentero ai Modena City Ramblers

Per i ponti festivi del 25 aprile e del primo maggio Riccione si appresta ad accogliere decine di migliaia di turisti con un ventaglio di eventi canori, culturali, sportivi e d’intrattenimento. Tra i protagonisti, oltre a Roberto Vecchioni, i Modena City Ramblers, Ezio Mauro e Luca Argentero, special guest della sessione plenaria del Festival del Fundraising in programma il 3 giugno, mentre la città si presenterà con le sue scenografie pop che ravvivano la passeggiata nel salotto fino al porto e piazzale Roma. Gli eventi Sotto il sole di Riccione partono il 24 aprile alle 21 con Vecchioni che al palacongressi proporrà L’infinito tour, spettacolo di canti, immagini e monologhi. Il 25 aprile le celebrazioni della Festa della Liberazione entreranno nel vivo con L’Italia che non ha paura originale progetto artistico dedicato al tema della memoria, quest’anno giunto alla seconda edizione. Si tratta di un viaggio nel tempo caratterizzato da immagini della Seconda guerra mondiale, impresse su una serie di muri della città. Nella stessa giornata, alle 21 al Palazzo del Turismo, il giornalista Ezio Mauro sarà al centro della conferenza scenica La caduta del fascismo, tratta dall’omonimo libro. Si tratta dell’avvincente racconto incentrato su un’Italia in bilico, travolta da un’improvvisa accelerazione della storia, ancora ignara del giro di boa riservatole dal destino. Gli eventi d’intrattenimento dedicati alla Liberazione si allacceranno a quelli in programma il primo maggio in occasione della Festa dei lavoratori. A intrattenere turisti e residenti con il loro concerto, a ingresso gratuito, saranno i Modena City Ramblers che alle 18 in piazzale Ceccarini porteranno Altomare, il tour che gira le piazze dal 2023. All’insegna della tradizione, nel medesimo giorno nel giardino di Villa Lodì Fe, nel viale delle Magnolie si terrà il tradizionale picnic con i colori e le atmosfere di En jardin.

Riccione è anche sinonimo di sport, tra i numerosissimi eventi spiccano quelli del nuoto, in primis i Campionati Italiani Aics (dal 25 al 28 aprile), e gli Italiani assoluti Lifesaving e surflivesaving (dal 23 al 30 maggio). Grande attesa per il Romagna Fest Soccer, nonché per il decimo Sport Event Trofy e la Coppa Riviera di Romagna Open (dal 25 al 28 aprile) al Centro sportivo Nicoletti . Spazio anche ad altri sport con i campionati giovanili di scherma (dall’1 all’8 maggio), seguiti dal Gran Premio Giovanissimi Trofeo Renzo Nostini e al secondo campionato nazionale Gold Cadetti e Giovani (dal 10 al 13 maggio).

Nello stesso mese sono previsti due nuovi eventi di ginnastica: le Finali nazionali Gold di alto livello di ginnastica artistica femminile (dal 17 al 19) e la Finale Nazionale di Ginnastica ritmica del campionato Ritmica Europa (dal 24 al 26) per proseguire infine con il Campionato di Tennistavolo.

Nives Concolino