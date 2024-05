Adunata degli Alpini a Vicenza, 100mila penne nere alla sfilata. Meloni: “Un faro per tutti noi”

Vicenza, 12 maggio 2024 – Mezzo milione di persone hanno accolto gli Alpini a Vicenza. Numeri record che hanno fatto registrare il tutto esaurito per la 95/a Adunata nazionale, che questa mattina ha visto sfilare per le strade cittadine quasi 100mila penne nere. Il tema scelto da Ana è stata la Pace.

"Nei giorni in cui celebrano la loro 95ma adunata nazionale, desidero inviare un pensiero di gratitudine a tutti gli alpini. La vostra storia di sacrificio, coraggio, dedizione e amor di Patria è un faro per tutti noi. Viva gli alpini”, ha commentato la premier Giorgia Meloni sui social.

Tra le autorità presenti, oltre al governatore Luca Zaia e il sindaco Possamai, anche il ministro Guido Crosetto (Difesa) e il vicepremier Matteo Salvini. L'intera zona ovest di Vicenza è stata interdetta al traffico già dalla mezzanotte scorsa.

Crosetto: "Forze armate conoscono il significato della pace”

“Nessuno meglio delle forze armate conosce il significato della pace”. È quanto ha detto oggi a Vicenza il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto all’adunata nazionale degli Alpini. Un'edizione che, per volontà dell'Ana, l'associazione delle penne nere, hanno indicato “la pace” come slogan portante. “Sono le forze armate – ha precisato Crosetto, parlando con i giornalisti - quelle che hanno sacrificato vite, che hanno perso amici e fratelli, per difendere la pace e per difendere la democrazia. Nessuno meglio delle forze armate e degli alpini sa quanto è dura la guerra e quanto bisogna preservare la pace in ogni modo”.

Il sindaco: "Cinquecentomila presenze in tre giorni”

“Un evento straordinario con quasi 100mila penne nere partecipanti alla sfilata, ed un totale di circa 500mila presenze nei tre giorni dell’adunata in città”, ha detto il sindaco Giacomo Possamai, in un video sui social. Numeri concordanti con quelli aggiornati in queste ore dall'Ana.

A favorire l'enorme affluenza nella città veneta sono state anche le fortunate condizioni meteo, con sole e temperature ideali di fine primavera. “Vicenza ha dimostrato di sapere ospitare i grandi eventi – ha aggiunto Possamai – è stato bello aver visto i vicentini orgogliosi di aver ospitato così tante persone”.

La sfilata

In una città invasa da tricolori, gli alpini hanno sfilato per le vie di Verona. È stata una giornata da ricordare quella che ha accolto la 95/a Adunata nazionale degli Alpini, iniziata in perfetto orario, scoccate le 9 del mattino, con un denso programma che durerà fino a sera.

I primi gruppi a mettersi in movimento sono stati quelli di Zara, Fiume e Pola, seguiti dalle sezioni estere e italiane. Il corteo percorrerà un percorso di un paio di chilometri, raggiungendo viale Roma, a fianco di Campo Marzo, dove è allestito il palco delle autorità, transitando per viale Verona, viale San Lazzaro, corso SS Felice e Fortunato, viale Milano e la stazione ferroviaria. L'ultimo gruppo a partire è stato quello della ‘Monte Ortigara’ di Vicenza, sezione organizzatrice dell'evento.