Riconfermate le 9 Bandiere Blu del Veneto: ecco le spiagge più belle (e il mare più pulito)

Venezia, 14 maggio 2024 – Riconfermate le 9 Bandiere Blu del Veneto, che si prepara ad un’altra estate da ‘sold out’. Dopo l'incoronazione di Cavallino Treporti come migliore spiaggia d’Italia, l’Alto Adriatico continua ad incassare riconoscimenti sul fronte ambientale.

Anche per il 2024, quindi, sulle spiagge della riviera veneta le tanto ambite Bandiere Blu, il programma della ‘Foundation for Environmental Education’ (Fee) che premia la qualità delle acque e i servizi per i turisti. Tra i lidi più belli d’Italia, ci sono sette località della costa veneziana e due del Polesine. Nessuna novità, quindi, ma soltanto delle riconferme.

Sono nove le mete turistiche venete altamente consigliate dalla Fee per le vacanze 2024. Sette si trovano nella zona della costiera veneziana e sono Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, il Lido di Venezia e la località Sottomarina. Le altre due si trovano invece nel Polesine e si tratta di Rosolina e Porto Tolle.

Sono 14 le new entry 2024: Ortona (Abruzzo); Parghelia (Calabria); Cellole (Campania); Borgio Verezzi e Recco (Liguria); Porto Sant`Elpidio (Marche); Lecce, Manduria e Patù (Puglia); Letojanni, Scicli e Taormina (Sicilia); Tenno e Vallelaghi (Trentino Alto Adige).

Iq uattro Comuni non riconfermati sono invece: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia), Marciana Marina (Toscana).

Salgono a 236 le località costiere italiane che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2024, dieci in più dell'anno scorso. Mare eccellente per 485 spiagge dislocate su tutta la penisola (27 in più rispetto al 2023) che corrispondono a circa l'11,5% di quelle premiate a livello mondiale.

Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Fee, sulla base di 32 criteri del programma. Anche quest’anno la Liguria conquista il primo posto con 34 località: ottiene due nuovi ingressi, ma perde altre due Bandiere. Sul podio la Puglia, che sale a 24 con 3 nuovi Comuni e un'uscita, mentre seguono a parimerito con 20 Bandiere la Campania e la Calabria, con un riconoscimento in più ciascuna.

Con un nuovo ingresso, le Marche ricevono 19 Bandiere Blu, mentre scende a 18 la Toscana che perde un Comune. La Sardegna conferma le sue 15 località, anche l'Abruzzo sale a 15 con un nuovo ingresso, la Sicilia raggiunge 14 Bandiere con tre nuovi ingressi, il Trentino Alto Adige sale a 12 con due Comuni in più, il Lazio resta a 10.

In Emilia Romagna premiate 9 località e riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, e sempre 5 sono i Comuni in Piemonte che ottengono le Bandiere. La Lombardia conferma 3 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le sue 2, come il Molise.

Laghi: chi entra e chi esce

