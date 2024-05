Cavallino Treporti è la prima spiaggia d’Italia: supera Rimini per presenze di turisti

Venezia, 13 maggio 2024 – Cavallino Treporti è la nuova capitale dell’Adriatico, prima spiaggia in Italia per la presenza dei turisti. Con 6,8 milioni di presenze, Cavallino non solo supera addirittura una regina indiscussa come Rimini – che si ferma a 6,7 milioni di turisti l’anno – ma diventa la quinta meta italiana più gettonata dai turisti. Resta dietro solo alle grandi città come Roma e Milano o alle località d’arte di Venezia e Firenze.

Numeri sbalorditivi quelli registrati nel 2023 che fanno sognare gli albergatori e segnano un sorpasso storico dell’Alto Adriatico sulla Romagna, da sempre punto di riferimento per giovani e famiglie. “Se alle presenze di Cavallino Treporti sommiamo i dati delle spiagge di Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, abbiamo una costa veneta con numeri da capogiro”, esulta il governatore Luca Zaia.

Nella Top10 delle destinazioni turistiche, si confermano anche Bibione (7a), Jesolo (8a) e Caorle (9a). “Il desiderio di vacanza e l’alta fedeltà per una destinazione si traducono in presenze turistiche, grazie alle quali Cavallino Treporti, capitale dei campeggi e del turismo open air dell’Alto Adriatico, si conferma la prima località balneare d’Italia superando la spiaggia di Rimini”, continua Zaia.

“Questo lembo di spiaggia, ricco di natura, tra mare e laguna – continua il presidente del Veneto – scala la classifica delle destinazioni turistiche e si posiziona al quinto posto nazionale dietro le grandi città e i centri d’arte. Un risultato importante che premia il lavoro di una grande squadra: operatori, amministratori e residenti che hanno saputo costruire un’offerta al passo con i tempi e capace di rispondere ai bisogni di un turista evoluto e attento ai temi della sostenibilità”.

Se Cavallino sbalza con una spallata la perla della Romagna, Rimini appunto, nella classifica delle spiagge più richieste (ma anche più affollate) è una carrellata di località venete: al terzo posto c’è Bibione, seguita a ruota da Jesolo, Caorle e Lignano Sabbiadoro.

Dopo il crollo verticale della pandemia, il turismo ha cominciato a marciare a ritmi sostenuti in tutto il Veneto. L’anno scorso, il Veneto ha registrato il tutto esaurito in molte località di mare e montagna, con 72 milioni di turisti. “Un litorale di 120 km sul quale sventolano bandiere blu e verdi – ricorda Zaia – che confermano la grande attenzione nei confronti dell’ambiente, un’alta qualità dell’acqua, dei servizi e di pulizia degli arenili. Ed è grazie anche a queste eccellenze che il Veneto si distingue a livello nazionale confermandosi prima destinazione di Italia per numero di presenze, che nel 2023 hanno superato quelle record del 2019”.

“Affrontiamo un avvio di stagione positivo – conclude il governatore – consapevoli che per continuare a crescere bisogna destagionalizzare, con un’offerta capace di catalizzare l’interesse anche nei mesi a monte e a valle, così come stanno facendo molte destinazioni venete diventando attraenti 365 giorni all’anno”.