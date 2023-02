Covid Veneto, Gimbe: crescono i contagi, ricoveri in area medica sopra media nazionale

In Veneto il 13,7% della popolazione non ha ricevuto alcun vaccino

Covid Veneto, 27 febbraio 2023 - Nella settimana 17-23 febbraio sono tornati ad aumentare in Veneto i nuovi casi di Covid, +6,8%, rispetto a quella precedente. Lo afferma l'analisi dell'osservatorio Gimbe, evidenziando anche un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (77,9). Sopra media nazionale i posti letto in area medica (5,3%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1,1%) occupati da pazienti Covid. Stando ai dati di Gimbe, la percentuale di popolazione che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,7% (media Italia 13,9%) a cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita dall'infezione da meno di 180 giorni, pari al 1,2%.



Il bollettino Covid Veneto del 27 febbraio 2023



Sono 110 i casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, con nessuna vittima. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 2.690.930 e quello dei morti resta a 16.662. Scende anche il numero degli attuali positivi, che sono 16.558, -409 in 24 ore. Leggero aumento per i ricoveri in area medica, che sono 868 (+4) e in terapia intensiva, che sono 33 (+1).