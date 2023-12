Femminicidio Vanessa Ballan, dal tradimento alla morte. Convalidato il fermo di Bujar Fandaj, domani l’autopsia sulla 26enne uccisa a coltellate

Treviso, 21 dicembre 2023 – È stato convalidato l'arresto di Bujar Fandaj, il 41enne arrestato ieri per il femminicidio di Vanessa Ballan, la 26enne trevigiana uccisa a coltellate nella sua casa di Riese Pio X. Scena muta davanti al pm che l’ha interrogato: si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il marito di Vanessa l’ha trovata in una pozza di sangue: sette le coltellate inferte dal killer, che prima di ammazzarla l’ha aggredita picchiandola al volto. Domani ci sarà l’autopsia sul corpo della donna, incinta di tre mesi.

Fandaj la perseguitava da tempo: i due avevano avuto una breve storia, finita un anno fa. Si presentava al supermercato dove lavorava anche cinque volte al giorno. La ricattava con un video: se non fosse tornata con lui, l’avrebbe mostrato al marito. Vanessa aveva paura e per mesi ha taciuto, poi due mesi fa ha raccontato tutto a Nicola Scapinello e il 25 ottobre è scattata la denuncia per stalking. Archiviata, come tante.

Segui la diretta