Incidente nel Trevigiano, salgono a tre i ragazzi morti nella tragedia di Ormelle: il quarto amico è ancora ricoverato

Treviso, 12 novembre 2023 – È morto in ospedale il terzo ragazzo a bordo dell’auto finita fuori strada venerdì notte a Ormelle, nel Trevigiano. Si chiama Davinder Kumar il 26enne di origine indiane che viaggiava come passeggero a bordo dell’Audi A3 ribaltata nel fossato che corre a bordo della Sp49, insieme ad altri tre amici connazionali, tutti residenti nel Trevigiano. Davindre viveva a Cimadolmo.

L'Audi A3 finita fuori strada a Ormelle, nel Trevigiano

Nell’incidente – avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Roma, a Ormelle – sono morti sul colpo il 27enne Sing Gurtej che era alla guida dell’Audi A3, residente a San Polo di Piave, e uno dei passeggeri, il 35enne Gurdeep Singh. Un quarto ragazzo di 23 anni è tuttora ricoverato in ospedale a Treviso.

I ragazzi sono rimasti intrappolati nell’auto che – dopo essere finita fuori strada dopo una curva e caduta in un fossato – ha finito la corsa un centinaio di metri dopo contro il ponticello in cemento di un’azienda, la Poliplast.

La dinamica

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23.40 di venerdì 10 novembre lungo la strada provinciale Opitergina. L’Audi si è schiantata contro un terrapieno in cemento, dopo essere finita nel fossato al lato della carreggiata. Due squadre dei vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza e da Conegliano, hanno estratto i quattro ragazzi dalle lamiere, contorte dalla forza dell’urto, con cesoie e divaricatori.

Per l’automobilista e un passeggero non c’è stato nulla da fare, gli altri due amici sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. E, dopo un giorno di agonia, Davinder Kumar è morto questa notte.

I precedenti

Una tragedia che ricorda altri due drammatici incidenti del Trevigiano. La morte di quattro amici tra i 18 e i 19 anni deceduti nell’agosto del 2022 a Godega Sant'Urbano, lungo la ‘curva della morte’, come la chiamano gli abitanti della zona. L’altro terribile schianto tre anni fa a Novente di Piave, dove hanno perso la vita due ragazze di 22 e 24 anni e un giovane 25enne.