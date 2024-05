Maltempo Veneto, allerta rossa su tutta la regione: in arrivo nubifragi e grandine. Zaia: “Terreno già saturo, non assorbirà altra acqua”

Venezia, 20 maggio 2024 – Torna il maltempo in Veneto e oggi è stato diffuso un avviso con allerta rossa per le forti precipitazioni, anche superiori ai 100 millimetri di pioggia, previste su tutta la regione nelle prossime 24 ore. Lo ha confermato il presidente Luca Zaia stamattina, a margine dell'inaugurazione a Venezia della seconda edizione dello Space Meeting Veneto.

Nuova ondata di maltempo in Veneto. Zaia: "Allerta rossa" (foto d'archivio)

“Sarà allerta rossa ancora nelle prossime ventiquattro ore. Già in serata avremmo precipitazioni, precipitazioni che potrebbero non essere problematiche se non avessimo avuto tanta acqua nelle giornate passate. Il terreno oggi non è più in grado di ricevere e assorbire quell'acqua che altrimenti assorbirebbe – ha detto Zaia – Pioverà in tutto il Veneto dalle nostre previsioni, adesso emetteremo il bollettino che sarà sicuramente un bollettino di massima allerta - ha poi proseguito - ci sono piovosità previste di 100 millimetri, che vuol dire 10 centimetri d'acqua per metro quadrato, piovosità che ripeto sarebbero sostenibili se non avessimo avuto giorni e giorni di grandi precipitazioni la scorsa settimana".

"I danni sono ingenti – ha proseguito il presidente Luca Zaia - ancora non abbiamo un dato però sicuramente sono danni importanti sia ai privati per le abitazioni allagate sia per le infrastrutture e le frane. Direi però che poteva andare peggio visto e considerato che abbiamo avuto una un'ondata di maltempo paragonabile a quella del 2010. Ci siamo salvati solo grazie alle opere idrauliche che son state fatte però di danni ce ne sono".

Una intensa ondata di maltempo colpirà il centro nord già dalle prossime ore, portando forti temporali e nubifragi. È quanto prevede il sito www.iLMeteo.it. Martedì 21 maggio è prevista la giornata con la maggiore intensità di precipitazioni: piogge molto abbondanti e locali temporali con grandine si abbatteranno su centro nord compreso il Veneto. Le precipitazioni intense potrebbero causare allagamenti improvvisi e nuove esondazioni. Da mercoledì 22 sulle regioni settentrionali continuerà a imperversare il flusso instabile proveniente dall'oceano Atlantico e, dopo mattinate relativamente soleggiate, nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali con grandine. Sotto il profilo termico si registrerà un temporaneo aumento dei valori sia massimi sia minimi dovuto ai venti meridionali.