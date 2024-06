Michele Merlo, il medico di base non è responsabile della sua morte: archiviata l’indagine

Vicenza, 12 giugno 2024 - Il medico di Michele Merlo non ha responsabilità nella morte del cantante: è stata infatti archiviata l'indagine sul medico di base dell’artista di Amici e X Factor morto a 28 anni di leucemia fulminante nel giugno del 2021.

A riportarlo è il Corriere del Veneto: la conferma è arrivata dal legale del medico di base del giovane, l'avvocato Andrea Biasia. La richiesta di archiviazione era stata avanzata a settembre dalla Procura della Repubblica che non aveva ravvisato il nesso di causalità tra la morte di Merlo e la responsabilità del medico.

L’indagine

Secondo l'accusa, infatti, il cantante si sarebbe potuto salvare se il medico di Rosà (in provincia di Vicenza), indagato per omicidio colposo, avesse prontamente scoperto la malattia di cui soffriva.

Merlo si presentò infatti nello studio del medico il 26 maggio con un grosso livido alla gamba. L'ipotesi dell'accusa è che il medico non avrebbe capito che il giovane cantante era stato colto da una leucemia fulminante, fuorviato probabilmente anche dalle sue parole, visto che lamentava e mostrava una contusione alla coscia che riteneva potesse essere stata provocata durante un trasloco.

Dopo pochi giorni dalla prima visita vi era stata la giusta diagnosi e la corsa a vari pronto soccorso, ma per il giovane era troppo tardi per qualsiasi cura. Tuttavia, a detta della Procura si trattava comunque di un paziente “ad alto rischio” con malattia già in fase terminale.

La famiglia di Michele Merlo, con gli avvocati Marco Antonio Dal Ben ed Elisa Baldaccini, si era opposta alla richiesta del pm, sostenendo che avrebbe potuto rispondere positivamente a un trattamento tempestivo. Chiusa l'indagine penale, resta ancora in piedi la causa civile intentata dalla famiglia al professionista.

La morte

Michele Merlo fu ricoverato poi il 3 giugno del 2021 all'Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni critiche e morì dopo tre giorni di agonia. La malattia che non è riuscito a combattere è di tipo promielocitica acuta, un sottotipo della leucemia ma più aggressivo, detta "fulminante", in grado di diagnosticare il decesso di un malato in pochi giorni. Secondo gli esperti, però, se diagnosticata col tempo potrebbe essere curabile.