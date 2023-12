Montagna, recuperato a 2.000 metri gruppo di 5 ragazzi: si sono persi nella neve con le scarpe da ginnastica

Calalzo di Cadore (Belluno), 30 dicembre 2023 – Volevano raggiungere il rifugio Galassi, a 2.018 metri sotto il monte Antelao nelle Dolomiti bellunesi, ma nella neve, senza abbigliamento invernale né strumenti di orientamento in montagna, si sono persi e hanno chiamato il soccorso alpino: così ieri sono stati recuperati in elicottero 5 ragazzi originari della provincia di Verona.

Cosa è accaduto

Giovedì verso le 19 la Centrale del Suem è stata contattata da un gruppo di cinque giovani che non sapeva dove si trovava in mezzo alla neve e chiedeva indicazioni. Non riuscendo ad avere informazioni precise sulla loro destinazione, né sul punto di partenza, se non un generico parcheggio del Cadore, dalla Centrale sono risaliti alle coordinate della posizione in cui si trovavano, a un centinaio di metri di distanza dal rifugio Galassi. I ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sono stati quindi guidati fino all'edificio, per trovare ricovero nel bivacco invernale aperto, che poi, si è appurato oggi, era veramente la loro meta.

Il recupero in elicottero

Ieri mattina alle 7.45 circa, i cinque hanno richiamato il 118, dicendo che uno di loro aveva dolori alle gambe e non erano in grado di rientrare autonomamente. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è quindi decollato per poi atterrare nelle vicinanze della struttura. In due rotazioni ha quindi trasportato a valle i ragazzi, che calzavano scarpe inadeguate, non indossavano abbigliamento adatto all'ambiente invernale e portavano una sacca da viaggio a testa.