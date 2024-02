Rossano Veneto, bimba di 4 mesi morta nel lettone: indagati i genitori per omicidio colposo

Rossano Veneto (Vicenza), 7 febbraio 2024 – Cambia lo scenario della morte della bimba di 4 mesi trovata lo scorso giugno senza vita nel lettone dei genitori a Rossano Veneto. Dalla prima ipotesi di un decesso dovuto dalla sindrome della cosiddetta “morte in culla” dei neonati, emerge quello dello schiacciamento. Al termine delle indagini svolte dalla Procura berica i due genitori della piccola di 4 mesi sono stati iscritti sul registro degli indagati per l'ipotesi di omicidio colposo. I riscontri medici dell'autopsia sul corpo della neonata hanno rivelato che la piccola è deceduta per schiacciamento e non per la cosiddetta “morte in culla”.

Cosa è successo

Nel giugno 2023, nella loro abitazione di Rossano Veneto, i genitori hanno dato l’allarme per la sofferenza della loro bimba neonata, dopo una notte in cui avevano dormito tutti insieme nello stesso letto matrimoniale. È stato chiamato subito il Suem118, chiedendo aiuto e parlando di arresto cardiaco. Il padre aveva avviato la rianimazione, seguendo le indicazioni del personale sanitario al telefono, fino all'arrivo dell'ambulanza, che ha proseguito le manovre e condotto la piccola in ospedale a Bassano del Grappa, dove però è deceduta.