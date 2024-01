Vicenza, scoperti 9 finti agenti immobiliari: multe per 40mila euro e denuncia per esercizio abusivo della professione

Vicenza, 22 gennaio 2024 – Facevano visite con clienti agli immobili da vendere, ma in realtà non era in possesso del titolo di agente immobiliare. A scoprire i professionisti abusivi sono stati i militari del Gruppo Vicenza che, nelle scorse settimane, hanno individuati nove persone che operavano come agenti immobiliari in una nota agenzia di Vicenza, con tre filiali sul territorio provinciale, senza però essere iscritti nell’apposita sezione del Registro delle Imprese e possedere la qualifica necessaria. Le indagini delle Fiamme Gialle vicentine sono state svolte nelle diverse sedi delle agenzie immobiliari, importanti anche le testimonianze rese da diversi clienti. Nella fase di accertamento è stato appurato che i 9 finti agenti erano dei procacciatori d’affari o segnalatori, ma svolgevano attività di mediazione immobiliare, in quanto avevano rapporti con i clienti per fare visionare gli immobili e la successiva trattativa tra le parti.

Le sanzioni ad otto agenti abusivi

In ragione degli elementi acquisiti, a ciascun intermediario abusivo è stata formalizzata una sanzione amministrativa compresa tra i 7.500 e 15.000 euro per complessivi 40.000 euro. Inoltre, è stata inoltrata una segnalazione alla Camera di Commercio berica per l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell’agenzia immobiliare interessata. Uno dei nove mediatori irregolari è poi risultato essere recidivo e, pertanto, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di esercizio abusivo di una professione, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10 mila a 50 mila euro.

I precedenti

Nel recente passato erano stati sanzionati tre soggetti che operavano come mediatori immobiliari senza essere iscritti nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, nonché una società di capitali che svolgeva attività di mediazione immobiliare in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Anche in questi casi, sono state constatate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro, con segnalazione alla Camera di Commercio per l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.