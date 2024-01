Minacce e appostamenti alla ex compagna in stato di gravidanza: denunciato un 32enne trevigiano

Vicenza, 3 gennaio 2024 – Minacce e appostamenti sotto casa alla ex compagna in stato di gravidanza. È stato denunciato per atti persecutori un 32enne di Cavaso del Tomba, nel Trevigiano, diventato lo stalker della sua ex, attualmente residente nel Vicentino. Il pm ha imposto l’allontanamento della casa familiare e il divieto di avvicinamento all'ex fidanzata.

Dopo la denuncia ai carabinieri, la procura di Vicenza ha attivato il Codice Rosso

La denuncia

La denuncia è scattata dopo la querela della donna – anche lei 32enne e attualmente in stato di gravidanza – presentata il pomeriggio di Capodanno. Ai carabinieri ha raccontato i particolari di un incubo: dopo la fine della relazione, avvenuta nell'ottobre 2023, l’uomo ha iniziato a perseguitarla con una valanga di telefonate e messaggi, ma anche minacce e appostamenti vicino all'abitazione della donna e dei luoghi abitualmente frequentati.

L’ultimo messaggio

Dopo l'ultimo messaggio, in cui il 32enne annunciava che l'avrebbe raggiunta per parlarle, è scattata la segnalazione al 112. Subito è stato attivato il Codice Rosso contro la violenza sulle donne, per evitare – come nel caso di Vanessa Ballan, la 26enne veneta uccisa dall’uomo che aveva denunciato per stalking – che le minacce potessero trasformarsi in qualcosa di grave.

Divieto di avvicinamento

Dopo l'autorizzazione del pm di turno della procura Vicenza, i carabinieri hanno sottoposto il 32enne alla misura pre-cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all'ex compagna.